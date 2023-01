Zoals altijd sleutelt Sparta Petegem rond Nieuwjaar aan het eerste elftal: “Veel zal er niet veranderen”

De situatie halfweg de competitie. Titelverdediger Petegem staat op drie punten van leider Eendracht Aalst en telt één wedstrijd minder. “En toch hebben we nog niet het voetbal van de terugronde van vorig seizoen gezien”, weet Walgraeve. “We zijn efficiënter en nog meer dan vorig seizoen kunnen we ons in een wedstrijd knokken.”

Dertigplussers

Zoals gebruikelijk kiest het bestuur van Sparta voor geleidelijke verjonging van de A-kern. Met Pieter De Wulf (35), Davy Joye (34), doelman Tom Vandenbossche (33), Thomas Vande Velde (31) en Anton Vanborm (31) beschikt Petegem over vijf dertigplussers. “Of ze verder bij ons willen voetballen hangt in grote mate van henzelf af”, benadrukt Walgraeve. “Zien ze het zelf zitten om door te gaan op dit niveau? Bovendien moet de doublure goed zijn. Met de meeste spelers hadden we een eerste verkennend gesprek, de anderen komen nog deze week aan bod. Sommigen hebben een voorstel mee naar huis. Om het thuis te bespreken. Ik verwacht niet dat er bij ons veel zal veranderen. We moeten afwachten hoe onze langdurig geblesseerden hun situatie zien. Waarbij ik denk aan Gianni Swennen en Kenzo Verheuge. Doelman Tom Vandenbossche is zo goed als terug, maar het achillespeesletsel dat hij had is voor een doelman alles behalve evident.”

Naar Gullegem

Afwachten welke keuze trainer Bert Dhont zondag voor de verplaatsing naar Gullegem maakt. Krijgt Dimi Carrè verder het vertrouwen of grijpt hij terug naar Vandenbossche? Of Petegem en Dhont na deze competitie verder samenwerken moet worden uitgeklaard. “Eerst luisteren we bij onze spelers wat ze denken”, verduidelijkt Walgraeve. “Op basis van die gesprekken bepalen we hoe onze kern er zal uitzien. Daarna komt onze trainer aan bod. Kan hij zich daarin vinden of niet? Misschien heeft hij meer ambitie, dat zullen we tussen dit en twee weken wel horen. Neen, een licentie voor eerste nationale vragen we opnieuw niet aan. We moeten ons budget heel goed in de gaten houden. Een sponsor die wegvalt vervangen lukt nog net, groeien niet meer.”

