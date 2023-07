“Zit nog niet op honderd procent van mijn kunnen”: Boli Bolingoli (KV Mechelen) timmert aan de weg terug

Volleybal vrouwen Kersverse bondscoach Kris Vansnick: “Met positieve en toekomstge­rich­te focus naar het EK”

Met hun nieuwe hoofdcoach Kris Vansnick zijn de Yellow Tigers aan de voorbereiding van de Europese kampioenschappen begonnen. Het startschot op het EK - dat in augustus wordt georganiseerd in Gent en Brussel - klonk luid en veelbelovend. Dit topevenement in eigen land wordt nog steeds beschouwd als een mogelijk hoogtepunt van deze zomer.