Zion Nastja Verbruggen: “We bereiden zesde editie van B-Sportunity voor op Circuit Zolder, waar sport en ondernemen elkaar ontmoeten”

Gastsprekers Marc Wauters en Carl Berteele

“We zijn trots om Marc Wauters en Carl Berteele als gastsprekers te kunnen presenteren. Er zijn nog interessante mensen uit de sportwereld aanwezig in het panel. Andy Jaenen, Lawrence Visser en Heleen Jaques zijn ook van de partij. Onze moderator, de man die alles aan elkaar zal praten is Eric Dupain. We zijn nog aan het praten met enkele iconen uit de sportwereld, maar die namen zijn nog niet definitief. We starten om 19.30 uur, maar vooraf is er de mogelijkheid voor een rondleiding op het Circuit. Zeker de moeite waard. Ook voorzien we een hapje en een drankje.”

Eindwerk

“Elk jaar is het een ander team dat instaat voor het organiseren van die talkshow,” vervolgt persverantwoordelijke Verbruggen. “We zijn met een fijne groep. De leeftijden binnen mijn klas schommelen van 19-22 jaar. Wij organiseren dit als eindwerk. Dit evenement staat vast binnen de opleiding en we moeten dit tot een goed einde brengen om te slagen. We hebben leuke thema’s gekozen, denk ik. Zeker omdat we toch merken dat agressie de laatste jaren helaas een probleem is in de sportwereld. Ook leek het ons interessant om sporters na hun carrière in de belangstelling te plaatsen. Die meeste van die sporters blijven in de sportwereld actief of stappen in het ondernemen. B-Sportunity is een jaarlijks evenement.”