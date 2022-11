Ziomara Morrison en Kangoeroes treffen Gerona: “Elke wedstrijd is voor ons een waar gevecht”

BASKETBAL VROUWEN EUROLEAGUEDonderdag spelen de vrouwen van Kangoeroes Mechelen hun derde wedstrijd in de Europese topcompetitie. Na een nul op twee hopen Morrison en co het tij te keren. Het Spaanse Gerona is te gast in sporthal De Schalk. De wedstrijd wordt uitgezonden op de betaaltelevisie.

Heeft de nederlaag bij het Hongaarse Hun-Therm sporen nagelaten? In de Belgische competitie alvast niet. Kangoeroes Mechelen wandelt door Top Division Women zonder al te veel tegenstand. In de EuroLeague zit het tot nu toe niet mee. Mechelen verdiende meer dan de nipte 79-78-nederlaag op speeldag twee. Een sterke Morrison (21 ptn, 6 rbs) en co. pakten in de Hongaarse heksenketel bij momenten uit met dominant basketbal. We vroegen aan de Chileense topspeelster hoe het haar en het team momenteel vergaat.

Hoe gaat het momenteel? De laatste competitiewedstrijd bleef je langs de kant.

Morrison: “Dat klopt. Ik sukkel met een ontsteking aan de knie. Intussen gaat het al een stuk beter. Ik hoop er donderdag geen hinder van te ondervinden Het team had me niet nodig tegen Lummen. Kangoeroes deed het goed zonder mij.”

Je hebt een paar grote 3x3-toernooien achter de rug, is dat niet van het goede te veel?

Morrison: “Ik wilde absoluut nog eens voor mijn land spelen. Het was al een tijdje geleden. Op zich valt 3x3 goed mee. Ik heb niet het gevoel dat het op me weegt. Ik vind vijf tegen vijf zwaarder. Ik maak er geen probleem van.”

Kangoeroes wist je te behouden, heeft deelname aan de EuroLeague je beslissing beïnvloed?

Morrison: “Vorig seizoen speelden we in de EuroCup, de EuroLeague is toch een paar stapjes hoger. Ik ben blij dat ik weer in de hoogste Europese vrouwencompetitie mag aantreden. Ik beleefde een topseizoen met Kangoeroes. We wonnen de League en Belgische Cup. Dat ik hier bijtekende komt wat mij betreft niet als een verrassing over. Ik heb het hier naar mijn zin in Mechelen.”

Is de ploeg sterker dan vorig jaar? De ploeg kende toch een facelift.

Morrison: “We hebben een ploeg om in België all the way te gaan. De selectie heeft een aantal wijzigingen ondergaan. Ik vind dat we veel jonge speelsters hebben met heel wat talent. Deze Europese competitie zal hen enkel maar sterker maken. Door de korte voorbereiding moet het team nog groeien. We kunnen nog beter.”

De start in de EuoLeague zit tegen. Hoe hard is de nederlaag bij het Hongaarse DVTK Therm aangekomen. Drie seconden voor affluiten lagen jullie op zegekoers. En dan die ene fase.

Morrison: “Heel hard. Mentaal was dit hard. We speelden een ongelofelijke, sterke eerste helft. In het derde quarter stapelden we de fouten op. Hier moeten we lessen uit trekken. Stilstaan doen we niet. We kijken opnieuw vooruit.”

Denk je dat de eerste overwinning in de EuroLeague nabij is?

Morrison: “Laten het ons hopen. We doen er alles aan. Elke wedstrijd is voor ons een hels gevecht. Maar dat maakt het zo mooi en speciaal. Gerona is een ploeg met ervaring. Gemakkelijke tegenstanders bestaan er op dit niveau niet. We zijn voorbereid.”

Gerona staat met een twee op twee mee bovenaan.

Lees ook: meer vrouwenbasketbal