Zino De Mol is nieuwkomer bij Erpe-Mere United: “Ik wil terug op een hoger niveau voetballen”

De degradatie naar derde nationale lijkt men in Erpe-Mere nog moeilijk te kunnen afwenden, maar de clubleiding maakt er werk van om volgend seizoen opnieuw met een strijdbare ploeg voor de dag te komen. Zino De Mol wordt een nieuwkomer. Hij voetbalt momenteel nog in eerste provinciale bij Boka United (Vlaams-Brabant), maar kreeg een goede opleiding. “Op mijn vijfde begon ik te voetballen in mijn woonplaats Dilbeek. Tot mijn dertiende werd ik opgeleid door Anderlecht. Nadien kwam ik vijf seizoenen voor KV Mechelen uit. Daarna volgden twee seizoenen bij de beloften van Eendracht Aalst. Daar raakte ik geblesseerd aan de kruisband. Een jaar revalidatie wachtte. In januari was ik opnieuw speelklaar, maar toen brak corona uit. Ik kon me niet bewijzen. Ik koos ervoor om te spelen bij een eerste ploeg. Via Kevin Kums (broer van Sven Kums, red.) kwam ik bij Boka terecht. Daar komt Erpe-Mere United me nu weghalen.”

Doordachte keuze

Zino De Mol weet wat hem te wachten staat. “Ik wil terug op een hoger niveau voetballen. Momenteel probeer ik Boka in eerste provinciale te houden. Het is een warme club en ik ben dankbaar voor de kansen die ik daar kreeg. Ik ben echter nog jong en wil mijn kans opnieuw wagen hogerop. De knie is al lang weer volledig in orde. In het verleden speelde ik al vriendschappelijk tegen United. Met Dikanda voetbalde ik nog samen bij Aalst. Steven Lammens contacteerde me namens de club. Ze hadden me enkele keren gescout en waren geïnteresseerd in een transfer. Zelf zag ik Erpe-Mere dit seizoen ook al aan het werk in de competitie. Uiteraard besef ik dat United volgend seizoen in derde zal uitkomen, maar tegelijk is me duidelijk geworden dat de club daar ambitie zal hebben. Die uitdaging wil ik mee aangaan.”