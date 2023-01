Zinho Gano (Zulte Waregem) bekert vanavond tegen STVV: “Finale stille droom, maar competitie primeert”

Vanavond komt Zulte Waregem eindelijk nog eens zonder het mes op de keel aan een aftrap. Sint-Truiden is te gast in de Elindus Arena, waar voor een keertje alles mag maar niks moet. Essevee kan zijn moeilijk seizoen kleur geven door in de beker stuntploeg STVV uit te schakelen, maar een uitschakeling zal niemand als dramatisch ervaren. Want ook na de deugddoende zege tegen KV Mechelen blijft de situatie van de club in de behoudsstrijd behoorlijk precair, waardoor de bekeropdracht vanavond als een leuk extraatje wordt opgevat. Ook door Zinho Gano, inmiddels al goed voor zes goals in negen wedstrijden sinds zijn terugkeer op het voorplan.

Dat hij over stalen zenuwen beschikt, kon de 29-jarige spits zondag tegen Mechelen nog eens demonstreren. Vier lange, zenuwslopende minuten stond hij met de bal in de hand te wachten tot het sein kwam dat hij zijn derde penaltygoal mocht trachten te netten.

“Maar bij de eerste, in Kortrijk, duurde het ook heel lang vooraleer ik kon trappen, ik ben wat wat dat betreft al ee ervaringsdeskundige”, lacht de Mechelaar. “Toen ging de bal goed binnen, nu met een gelukje. Ik wist amper hoe ik Thoelen had geklopt. Het enige wat telde: hij zat binnen.”

Met zoontje op de arm

Voor Zulte Waregem kon de verdubbeling van de voorsprong op geen beter moment vallen, beseft ook Gano.

“Er sloop toch stilaan wat angst in de ploeg”, bedenkt hij. “We kropen te veel achteruit, en het hielp niet dat ik mijn ploegmaats aanspoorde om op te schuiven. Dat heb je als je daar onderin staat, zelfs als je goed in de match zit speelt die stress toch altijd mee. Jammer, want we brachten bij momenten echt goed voetbal. De ontlading achteraf was navenant.”

Er werd inderdaad gevierd alsof de redding al een feit is. Ook Zinho Gano, met zijn bijna driejarig zoontje Nazario op de arm, genoot.

“Na onze vorige zege, tegen Anderlecht, regende het iets te hard”, lacht de spits. “Nu vond ik het een mooi moment. Al drong in die euforie het besef toch snel door dat we nog een hele lange weg hebben af te leggen.”

Beker op palmares

En dan komt daar nu die bekerwedstrijd tegen Sint-Truiden nog bovenop. Na de uiterst moeizame kwalificaties in Lommel (0-1, goal van Gano) en Deinze (1-2, goals van Ndour) met drie treffers uit hooguit vijf kansen, kan Zulte Waregem zijn seizoen alsnog kleuren.

“Ik ben ooit voetballer geworden om zoveel mogelijk wedstrijden te kunnen spelen, dus mij hoor je niet mopperen dat we er nu die extra-match bij krijgen”, verzekert Gano. “Ik hou goeie herinneringen over aan het bekeravontuur dat ik met Antwerp beleefde, vooral aan de halve finale op Kortrijk. Officieel staat er een beker op mijn palmares, al was werd de finale door de coronapandemie uitgesteld en was ik er daarin uiteindelijk niet bij. Nog een keertje die finale bereiken en dan wel op het veld winnen is een stille droom, maar daar zijn we nog lang niet, hé. En laat vooral duidelijk zijn dat de competitie de absolute prioriteit blijft.”

Spreekbeurt voor “All As One”

Overigens gaat Zinho Gano tijdens de komende periode terug naar school. Niet om op de schoolbanken te zitten, maar om te gaan getuigen over zijn ervaringen met racisme en discriminatie. De spits van Essevee kwam daar zelf mee in aanraking en wil, met spreekbeurten in de Waregemse scholen, zijn steentje bijdragen om het fenomeen te helpen bestrijden. Met de actie “All As One” schakelt de club een versnelling hoger in de strijd om discriminatie ook in de Elindus Arena bespreekbaar te maken, te melden (via een QR-code) en een hak te zetten.