Zinho Gano met Zulte Waregem zaterdag op Antwerp en dan naar Guinee-Bissau: “Heel belangrijke week voor mij”

VOETBAL 1AZaterdag wil hij met Zulte Waregem op Antwerp definitieve zekerheid over het behoud afdwingen, zondag vertrekt hij naar Portugal om met het nationale elftal van Guinee-Bissau aan zijn internationale carrière te beginnen. Zinho Gano (28) beleeft drukke slotweken van deze competitie en kijkt met kinderlijk verlangen uit naar de echte kennismaking met zijn ‘vaderland’ in West-Afrika, begin juni. “Ik was er nog nooit, heb er een zus die ik nog nooit ontmoette, dit is toch echt wel heel speciaal.”

Maar: first things first. Zaterdag speelt Zulte Waregem op Antwerp, en daar staat mogelijk definitieve zekerheid over het behoud van Essevee in de topreeks op het spel. “Na onze zege tegen Eupen viel er een pak stress van iedereen af, maar door de zege van Seraing daags nadien op Standard blijft de kloof met de voorlaatste plaats nog altijd slechts 6 punten”, rekent de targetspits voor. “En met nog drie matchen op het programma, kunnen we dus nog altijd in de problemen komen. Al gaan we daar niet van uit natuurlijk.”

“Ook voor Antwerp is het zaterdag immers ‘van moeten” en dat kan in onze kaart spelen”, stelt Gano. “Ja, ik kijk uit naar ons bezoek aan de Bosuil. Ik speelde er slechts een half jaar, de eerste helft van vorig seizoen, maar ken er nog veel mensen. Met jongens als Ritchie De Laet, Birger Verstraete en Benson Manuel heb ik nog geregeld contact. Ik las dat Ritchie de training hervat heeft, afwachten of het een rechtstreeks duel met hem kan worden.”

Zinho Gano scoorde in de heenwedstrijd tegen Antwerp een superbelangrijke gelijkmaker voor Zulte Waregem die uiteindelijk tot een zege leidde. Met 13 competitiegoals en 2 bekertreffers kan hij op een sterk seizoen terugblikken, maar nu staat Gano toch alweer vier wedstrijden droog. “Zorgen maak ik me daar niet om, ik kon immers ook op andere manieren belangrijk zijn voor de ploeg dan alleen maar met doelpunten”, bedenkt hij. “Ook van een onderlinge competitie met Jelle Vossen is absoluut geen sprake, ik ben heel blij dat hij zo vlot de weg naar de netten vond de voorbije weken. Zelf zag ik een goal in Gent afgekeurd worden. Wij kunnen ons aan onze goede prestatie in de Ghelamco Arena optrekken om ook in onze kansen op de Bosuil te geloven.”

Oefenkamp in Portugal

Na de wedstrijd op Antwerp, vertrekt Gano zondag naar Portugal om daar aan zijn carrière als international van Guinee-Bissau te beginnen. Hij werd door bondscoach Baciro Cande opgeroepen voor twee oefeninterlands, tegen Angola en Equatoriaal Guinea. En in tegenstelling tot enkele jaren geleden zegde Gano nu wel toe. “De vorige keer dat ik gevraagd werd, speelde ik bij KV Oostende en was ik tussentijds topschutter in België”, schetst de Mechelaar. “Omdat ik toen stilletjes op een kans als Rode Duivel hoopte, hield ik die boot even af. Nu weet ik dat ik op mijn 28ste geen illusies meer moet koesteren voor België en voel ik me vereerd dat ze me bij Guinee-Bissau nog niet vergeten zijn. Ik ken de bondscoach niet persoonlijk, maar we hadden enkele goeie telefoongesprekken. Hij zegt dat mijn profiel precies is wat hij nodig heeft om de nationale ploeg te versterken. Daar spelen enkele jongens uit de Ligue 1 bij en vooral spelers uit de Portugese competitie. Allemaal onbekenden voor mij, maar ik kijk er naar uit bij hen aan te sluiten. We zitten in een oefenkamp op zo’n 60 km van Lissabon.”

Nieuwe stap

Gano’s vader is afkomstig uit Guinee-Bissau, de voormalige Portugese kolonie in West-Afrika die grenst aan Senegal en de Atlantische Oceaan. Zelf was hij nog nooit in het land. “Met mijn twee broers in Mechelen had ik al plannen gesmeed om er eens heen te reizen, dat wordt nu realiteit omdat ik er in juni dus twee kwalificatiewedstrijden voor de Afrika Cup 2023 ga betwisten. Ik heb er een oudere zus wonen die ik nog nooit ontmoette. Mijn vader leerde mijn moeder in Mallorca kennen vooraleer ze samen naar België kwamen. Daar woont ook nog een broer van me. En in Antwerpen heb ik een kleine zus en broer, we zijn in totaal met zeven.”

“Ik hoop te kunnen bijdragen tot de verdere ontwikkeling van de nationale ploeg in Guinee-Bissau. Op de jongste twee edities van de Afrika Cup waren ze er al bij, het team wordt steeds sterker. Ja, het wordt een hele belangrijke week voor mij, een nieuwe stap in mijn loopbaan.”

Lees ook: voetbal in 1A