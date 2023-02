Zinho Gano bekert vanavond met Zulte Waregem in Mechelen: “Kans op finale geef je niet zomaar weg”

Gano stond de voorbije weken in het oog van de storm met mindere prestatie tegen Oostende en in Seraing, maar had een groot aandeel in de puntendeling met KV Kortrijk vorige vrijdag. Hij gaf de assist bij het doelpunt van Alessandro Ciranni voor de pauze, en kopte zelf de derde Waregemse treffer voorbij Tom Vandenberghe in de sloffase. “En ik kreeg nadien zelfs nog een goeie kans om ons de volle buit te bezorgen, maar de bal stuitte iets te hard van mijn dij weg. Jammer, want alweer hadden we twee punten meer kunnen pakken. Altijd maar weer een gelijkspel, daar schiet je in onze situatie zo weinig mee op. Maar gezien de omstandigheden is dat punt tegen Kortrijk wel een opsteker. We misten bijna ons volledige middenveld, en we kwamen drie keer op achterstand. Drie op negen brengt ons niet dichter bij het behoud, dus zullen we nu moeten gaan winnen in wedstrijden waar we op papier moeilijkere tegenstanders krijgen. Een andere optie is er niet.”

Bonusmatch

Maar die behoudsstrijd mocht nu even enkele dagen uit de hoofden. De kans op een stek in de bekerfinale beheerst even de gemoederen in en om de Elindus Arena. Coach Mbaye Leye hoopt in Mechelen vanavond dezelfde grinta te zien bij zijn team als tijdens de tweede helft tegen Kortrijk.

“Onze eerste helft van de derby was onaanvaardbaar”, aldus de Franse Senegalees. “Maar we hebben ook weer getoond dat we nog lang niet dood zijn. Nu komt er voor ons een soort bonuswedstrijd. Geen degradatiestress voor een keertje, maar een match waarin we niks te verliezen en dus alles te winnen hebben. De bekercampagne geeft wat kleur aan ons moeilijk seizoen. We blijven er vol voor gaan om eind maart in die finale te staan. Maar dat zal Mechelen natuurlijk ook willen doen. In de heenwedstrijd werden we door individuele acties genekt en waren we zelf onvoldoende efficiënt. In Mechelen kunnen we hopelijk voldoende vertrouwen opdoen, een goed resultaat kan in de competitie ook nog doorwerken.”