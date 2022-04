Zinderend Leuven Bears doet topclub Leiden lijden met ‘ij’

basketbal BNXT LeagueWat een feest! Een volle Sportoase – hoelang is dat al geleden? – genoot veertig minuten lang van een zinderend Leuven Bears. De groep wou duidelijk revanche nemen voor de zware nederlaag in de heenwedstrijd. Dat lukte. Een sterk Leiden werd na de rust helemaal zoek gespeeld. Finaal verdict: 86-57!

Voor aanvang van de match tegen Leiden raakte bekend dat Nick McGlynn zijn contract had verlengd. Met de Amerikaan Brevin Pritzl (25) werd een eerste versterking voor volgende seizoen aangetrokken. Enkel in het eerste quarter kon Leiden in de buurt van Leuven blijven. Nog voor de rust kon de thuisploeg een kloofje slaan (40-33). In een schitterend derde quarter konden de Leuvenaren het verschil maken. De Nederlandse koploper werd uitgeteld. De buitenlanders waren op post, maar ook de Belgische jongeren lieten zich niet onbetuigd. In het laatste quarter ging het feest door. De 86-57-overwinning was een sportieve revanche.

Revanche

Als de coach in het vierde quarter gaat zitten, moet het wel heel goed zijn. Eddy Casteels had gelijk. “Voor aanvang van de wedstrijd in Leiden heb ik er drie dagen op gehamerd wat voor hel de sporthal in Leiden kan zijn. Blijkbaar waren mijn spelers er toen niet klaar voor. We gingen compleet de mist in. Motiveren hoefde niet voor de terugmatch. Iedereen wou laten zien dat ze ook kunnen basketbal spelen. De groep heeft de juiste reactie gehad.”

Groeiproces

Leuven Bears zette tegen Leiden een collectieve prestatie neer. Eddy Casteels belichtte twee spelers. “Solomon Young is dit seizoen gegroeid. Ik heb gedurende maanden hem proberen duidelijk te maken dat hij niet reboundt. Mannen als Grimes of Kohajda lukten dubbel dubbels. Zijn productie bleef beperkt. De laatste weken haalt Young een sterk niveau. Hetzelfde kan ik vertellen over Wouter Willems. Neen, die jongen heeft geen contract ondertekend in de G-League. Hij is een gewone Leuvenaar die bewijst dat onze jeugdopleiding goed werkt. Willems zal nog wel moeilijke momenten meemaken. Basketbalspeler worden is een proces van vallen en opstaan. De manier waarop hij tegen Leiden opstond vond ik indrukwekkend.”

Punten

Leuven : Willems 10, Heath 15, Allen 10, Cebasek 13, Vanderhaegen 7, McGlynn 11, Young 20.

Leiden : Mikalauskas 5, Midtgaard 11, de Windt 3, Ververs 2, Tubutis 10, Dunn 21, Olisemeka 5.

Quarters : 18-17, 40-33, 64-46, 86-57.