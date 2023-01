Zieke Arne Baers niet tevreden over wereldbekercross in Zonhoven: “Nooit een goed gevoel gehad”

Veldrijden beloftenArne Baers (Tormans CX) moest tevreden zijn met de veertiende plaats in de wereldbekercross in Zonhoven. Niet het resultaat dat de Palenaar verwacht had, maar hij pleitte verzachtende omstandigheden. “Ik ben na de cross in Zolder ziek geworden. Griep en niet de ideale voorbereiding op de eerste week van het nieuwe jaar. In Koksijde had ik een beter gevoel. Snel vergeten dus, deze cross zodat ik het BK goed kan voorbereiden”, vertelt Baers.

Arne Baers bewees dit seizoen al twee keer dat hij zijn plaats waard is in de top tien in een wereldbeker. Na de twaalfde plaats in Tabor, pakte hij een mooie negende plaats in Maasmechelen. Voor dat resultaat zakte hij ook af naar de Zonhovense kuil. “Absoluut en tijdens de opwarming zag het er niet naar uit dat het aanklampen zou worden” zegt Baers die tijdens de wedstrijd snel door had dat het zijn dagje niet zou worden. “Het lukte inderdaad niet. Ik voelde het bij de eerste passage in de kuil en daarna had ik op geen enkel moment nog een gevoel.”

Podium op BK

Geen topprestatie dus voor Baers die snel de knop wil omdraaien om zo de focus op het BK te leggen. “Ik wil op de eerste plaats opnieuw helemaal gezond worden en verder staat er een rustige aanloop naar het kampioenschap op het programma. De voorbereiding is achter de rug, het is nu zaak om in de beste omstandigheden naar Lokeren te trekken”, aldus Baers die voor de top vijf gaat. “Dat is de bedoeling toch en zeker geen onhaalbaar scenario. Meeussen en Van De Putte zijn voor mij de topfavorieten, daarna ligt het open. Podiumplaats? Dat kan, als ik een goede dag heb.”

Hopen op WK

Het BK in Lokeren is voor Baers ook de uitgelezen kans om zich te tonen met het oog op de WK-selectie die de bondscoach na het Belgische kampioenschap bekend maakt. Hij hoopt een plaats te krijgen op het lijstje van Sven Vanthourenhout. “Het BK is een mooie kans om me te tonen, maar ik denk dat ik dit seizoen al een paar keer heb laten zien wat ik kan. In tegenstelling tot het BK waar de beloften met een profcontract bij de elite rijden, zijn ze er tijdens het WK wel bij. Dat maakt de concurrentie zwaarder, maar ik weet dat ik een kans maak.”