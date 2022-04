Zico Claeys en SV Oostkamp kunnen titel al ruiken, maar: “Van titelstress is geen sprake”

“Uiteraard zijn we daar mee bezig”, geeft de 26-jarige Zico Claeys toe. “We voelen aan dat het dit weekend prijs kan zijn, maar dan moet eerste achtervolger Lebbeke wel punten verliezen. We zitten in een comfortabele positie waarbij zij al op zaterdag spelen en wij pas op zondagmiddag. Ik vermoed dat er iemand gaat kijken om ons op de hoogte te houden, zodat we de juiste uitslag zeker meekrijgen. Op training oogt iedereen nog ontspannen. Van titelstress merk ik weinig.”

De voorbije weken verzamelde Oostkamp dan ook weer heel wat punten. Voorde-Appelterre was het jongste slachtoffer van de rood-witte formatie, dat afgelopen weekend ginds met 1-2 ging winnen. “Op hun kleine en moeilijk bespeelbare veld hebben we onze eigen speelwijze wat moeten aanpassen”, vervolgt Claeys. “We speelden noodgedwongen met meer lange ballen en zochten meer naar de counter. Dit weekend kunnen we op het grotere veld van Wolvertem-Merchtem opnieuw meer onze stijl aanmeten, al blijft het opletten geblazen. Ze hielden ons in de heenronde op een 1-1-gelijkspel, wat bewijst dat we de punten zeker niet cadeau zullen krijgen. Coach Delaere kan alvast wel rekenen op zijn voltallige kern. Senne Decloedt, die recent vader werd, is er opnieuw bij, net als de voorheen zieke Arvid Lenihan en de uit schorsing terugkomende Niels Van De Water.”

Stap hogerop

Claeys kwam in de coronazomer 2020 over van eersteprovincialer KVV Oostduinkerke en is op weg om na anderhalf seizoen opnieuw een stapje hogerop te spelen in tweede nationale. Voelt hij zich klaar voor deze nieuwe uitdaging? “Ik zie dat helemaal zitten, des te meer gesterkt met het idee dat we echt over een uitzonderlijke groep beschikken. We speelden dit seizoen al enkele matchen tegen ploegen uit hogere reeksen, zoals Petegem en Aalst, en we hebben in die partijen een goed figuur geslagen. Ik ben niet bang om daar uit te boot te vallen”, besluit de aanvallend ingestelde middenvelder.

Derde nationale A: HO Wolvertem-Merchem - KVCSV Oostkamp: zondag 10 april om 15.00 uur.