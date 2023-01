Zevende opeenvolgende competitiezege geeft Antwerp Giants zekerheid over deelname aan de Elite Gold

Uiterst succesvolle week voor Telenet Giants Antwerp. Na de kwalificatie voor de bekerfinale woensdag tegen Luik is Giants, na weer een zege tegen Luik, zeker van een plaats in de top-vijf en van deelname aan de Elite Gold. De 84-64 overwinning tegen Luik was de zevende competitiezege op rij.

Zeven wedstrijden speelde Antwerp Giants in de maand januari. Dat resulteerde in zes zeges en één nederlaag. Het verlies in de heenwedstrijd van de halve finale van de beker bleef dan nog zonder gevolgen want dat werd nog rechtgezet in de terugmatch tegen Luik.

De eerste helft was een voortzetting van de voorbije weken. Luik vond geen opening tegen de stugge en perfect sluitende verdediging van Antwerp Giants. Het leed 13 balverliezen en lukte amper 6 korven en 26 punten. Aan de overkant was het weer een offensief spektakel, afgesloten met een 53-26 rustscore.

Na de rust een ander spelbeeld. Antwerp Giants kende een inzinking, vond geen oplossing tegen de bezoekende zone en scoorde slechts 7 punten in het derde deel. Twee driepunters van Jean-Marc Mwema stopten de terugkeer van de bezoekers. De zevende opeenvolgende zege kwam niet meer in gevaar. Vince Van Cleemput dunkte de 84-64 eindcijfers op het bord.

Upshaw topschutter

Reggie Upshaw was topschutter van Giants. De Amerikaan, die 16 van zijn 21 punten scoorde in de eerste helft, is één van de weinige overblijvers na de turbulente start.

“Eén van de overlevenden ? Neen, de enige overlevende”, lacht Upshaw . “Het is altijd moeilijk om in één week drie keer tegen dezelfde ploeg te spelen. De eerste helft speelden we sterk. Na de rust konden we de intensiteit niet vasthouden. Luik won het derde quarter. Onze ervaring voorkwam ergere schade.

”Coach Skelin is zeer veeleisend. Hij wil dat we op het terrein steeds het beste van onszelf geven. Individueel en als ploeg. Hij wil dat we beter worden. Alles wat hij vraagt is in functie van de ploeg.”

Elite Gold

Ondanks de zege was coach Ivica skelin kritisch over de tweede helft, afgesloten met 31-38 score.

“Luik bracht ons in de tweede helft in de problemen. Het was zeer agressief, schermde de paslijnen af. Ik was niet tevreden over hoe de bal werd rondgespeeld. 19 balverliezen is te veel.”

Vier speeldagen voor het einde van de eerste competitiefase heeft Antwerp Giants zekerheid over deelname aan de Elite Gold. Daarin komen de top-vijf van België en Nederland samen.

“Zijn we zeker van de Elite Gold ? Dan kunnen we de vier resterende wedstrijden voorbereiden. Tegen Charleroi, twee keer Oostende en Limburg. Lastige tegenstanders en moeilijke wedstrijden. Na deze matchen kunnen we zien wat we mogen verwachten in de Elite Gold.”

Antwerp Giants kon tegen Luik niet rekenen op Roby Rogiers (ziek).