Zeven Limburgse jongeren aan de slag tijdens EYOF in Slovakije: medaillekansen voor wielrenner Aless De Bock

Wielrennen is een van de sporten waarin de Limburgse jongeren in het verleden al medailles pakte. De Lommelse Dina Scavone reed in 2017 in Györ naar een gouden medaille. Twintig jaar eerder was er in Lissabon brons voor Tom Loysch uit Heusden-Zolder. Deze keer gaat Aless De Bock uit Hechtel voor het podium. De tweedejaarsnieuweling bewees al meermaals dat hij ook in een internationaal peloton zijn mannetje kan staan. Zo pakte hij dit seizoen al de eindwinst in de Vredeskoers.

Amber Boonen uit Houthalen-Helchteren speelt maandag in de groepsfase van het enkelspel badminton. Dat ze er in Slovakije bij is, is geen verrassing, want Amber Boonen maakt deel uit van de familie Boonen die al heel wat goede resultaten neerzette in het badminton. In het atletiekprogramma is het uitkijken naar Ylio Philtjens uit Jeuk die woensdag uitkomt in de reeksen in het poolstokspringen. De 16-jarige Philtjens verbeterde vorige maand zijn persoonlijk record. Hij wipte in Gent over 4m80.