Zeven Limburgers in Ronde van Vlaanderen, uitkijken naar Tim Wellens en Dylan Teuns

AUTOSPORT Pieter Jan Michiel Cracco en Jasper Vermeulen openen hun seizoen in Tieltse TAC-rally

Pieter Jan Michiel Cracco en Jasper Vermeulen hebben even gewacht met de aankondiging van hun rallyprogramma, maar voor het West-Vlaamse duo is de rallykogel nu dan toch door de kerk. De winnaars van de nationale manche in Ieper vorig jaar, rijden het volledige Belgian Rally Championship vanaf de TAC Rally in Tielt. Enkel de finale in Spa blijft nog een vraagteken. Cracco en Vermeulen doen dat in een gloednieuwe Hyundai i20 N Rally uit de stal van BMA.

28 maart