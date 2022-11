Zetten Lancelot en Maxime Alsteens (Steen Racing) de kroon op het werk in de C1 Racing Cup: “Het zou de apotheose zijn van een topseizoen”

AutosportZetten Lancelot (27) en Maxime Alsteens (32) dit weekend de kroon op het werk in de C1 Racing Cup? Na de schitterende zege in de 24 uren van Francorchamps kunnen ze in Croix-en-Ternois hun Belgische titel verlengen. “Het zou voor mijn jongens én Gaban Motorsport de apotheose zijn van een topseizoen”, zegt Kurt Alsteens, de trotse vader en tevens teammanager van Steen Racing.

De broers zijn in 2019 begonnen met autoracen. “Met een wagen die ze, zonder ik het wist, zelf in elkaar hebben gestoken”, opent Kurt Alsteens het interview. “Het is dus niet zo dat ik ze gepusht heb, integendeel. Ik heb zelf gereden op circuit en weet hoe het wereldje in België in elkaar zit. Voor mij moesten ze niet per se in mijn voetsporen treden.”

Tikkeltje sneller

De Hoeilanders toonden meteen uit het goede hout gesneden te zijn. “Ze zijn redelijk rap en rijden proper. Hiermee bedoel ik: ze hebben respect voor de wagen en maken geen brokken. Wie de beste is? Lastige vraag om als vader te beantwoorden. (denkt na) Lancelot is een tikkeltje sneller (halve seconde per ronde, red.) en heeft iets meer talent dan zijn oudere broer. Maar of hij daarom de beste van de twee is, weet ik niet.”

Gaban Motorsport zag de talentvolle jonge kerels van Steen Racing aan het werk en kon ze overtuigen voor hun team te racen. “Ontegensprekelijk een stap hogerop voor mijn gasten. Pascal Gaban is een grote naam over de taalgrens. In de rallysport behaalde hij in de jaren ‘80 meerdere Belgische titels en won in een Mazda het wereldkampioenschap Groep N. Zijn zoon Andy rijdt nu met mijn zonen in dezelfde wagen.”

Na de overwinning in Francorchamps (zie hierboven) zit er een nieuw hoogtepunt aan te komen. “Gaban Motorsport kan nu zondag kampioen van België worden in de C1 Racing Cup. Hiervoor moeten ze in de laatste manches in Croix-en-Ternois in Noord-Frankrijk (de Trophée du Nord, 2x 6 uur racen, red.) voldoende punten sprokkelen. Maxime en Lancelot hebben een ruimte voorsprong op de tweede, dus de buit is zo goed als binnen. Maar we moeten rustig blijven, het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is.”

Quote Onze droom is eens te kunnen deelnemen in de VW Fun Cup of Belcar. Al twijfel ik of dit ooit gaat lukken, want hiervoor heb je een budget nodig keer drie Kurt Alsteens, Teammanager Steen Racing

“Al is het afwachten of Andy mee kan vieren. Hij moest wegens de geboorte van zijn kindje een manche missen. Hierdoor staat het niet vast of hij mee op het podium mag met zijn twee collega-piloten. Ik hoop van wel, want deze prestatie is er gekomen dankzij de inspanningen van heel het team, niet enkel de piloten.”

Longin en Kumpen

Steen Racing tracht ieder jaar de lat een beetje hoger te leggen, al beseft de ambitieuze teammanager dat het lastig zal zijn een volgende stap te zetten. “We hebben niet de budgetten van grote raceteams en -namen zoals Longin en Kumpen. (zucht) Frustrerend, maar daar kunnen we niets aan veranderen. Wat ik wél weet is dat de drie kerels talent hebben en nog kunnen groeien. Ze wonnen in drie jaar manches in Zolder, Mettet, Zandvoort en Magny-Cours.”

“Onze plannen voor 2023? Het budget voor een nieuw seizoen in de C1 Racing Cup (zo’n €35.000) moet lukken. Maar onze droom is eens te kunnen deelnemen in de VW Fun Cup of Belcar. Al twijfel ik of dit ooit gaat lukken, want hiervoor heb je een budget nodig keer drie. Ook sportief gelden er andere regels; die piloten zijn heuse profs die de knepen van het vak kennen. Toch blijf ik me voluit engageren om hun en onze droom te realiseren. Alles voor mijn gasten, hé. Ondertussen trachten we de kosten te drukken en blijven we oefenen op onze PlayStation.” (lacht)

Volledig scherm Vlnr: Andy Gaban, Kurt, Maxime en Lancelot Alsteens tijdens de 24 uren in Francorchamps. © RV

