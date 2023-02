Zes uitgaande en evenveel inkomende transfers bij RWDM, dat op valreep Niklo Dailly (KV Mechelen) haalt en Jake O’Brien kan houden

Op de laatste dag van de wintermercato realiseerde RWDM nog vier inkomende transfers en was er met Luke Plange nog één vertrekker. Behalve William Klaus, een centrale verdediger die overkomt van Botafogo, en Camilo, een middenvelder die van Lyon wordt gehuurd tot het einde van het seizoen, maakten ook Niko Hämäläinen, Sebastian Joffre en Romildo Del Piage de overstap naar de voorlopige leider in de Challenger Pro League. Hämäläinen is een centrale verdediger die wordt geleend van Queens Park Rangers en bij de nationale ploeg van Finland speelt. Sebastian Joffre is een Amerikaanse aanvaller die definitief wordt overgenomen van de Braziliaanse club Botafogo, net zoals Romildo Del Piage. Joffre is geen onbekende bij RWDM, want vorig seizoen was hij actief bij de beloften van de Brusselse club.

Dé meest opmerkelijke aanwinst van deze wintermercato werd gerealiseerd op het laatste moment voor afsluiting van deze transferperiode. Voorzitter Thierry Dailly slaagde er immers in om op aandringen van de technische staf zijn zoon Niklo te overtuigen naar het Machtensstadion te komen. Niklo Dailly is een polyvalenter aanvaller die zowel op de flanken als diep in de spits kan uitgespeeld worden. Voorts slaagde RWDM er ook in om sterkhouder Jake O’Brien in België te houden. De centrale verdediger, die aan een heel sterk seizoen bezig is, stond in de belangstelling van verschillende clubs. Bristol City, actief in de Championship, drong aan op zijn komst, maar de Ier besliste om in Brussel te blijven. Tot grote opluchting van technische staf, spelersgroep, bestuur en supporters.