Zes Limburgers in WK-selectie voor Hoogerheide: Yoren Vanhoudt is de verrassing

Veldrijden WKIn de selectie voor het WK veldrijden van begin februari in Hoogerheide is er plaats voor zes Limburgers. Bondscoach Sven Vanthourenhout selecteerde zoals verwacht Timo Kielich, Laura Verdonschot, Arne Baers, Julie Brouwers en Fleur Moors. De verrassing op de lijst van de bondscoach is junior Yoren Vanhoudt. Hij heeft met het WK zijn eerste selectie op zak.

Dat Timo Kielich er in Hoogerheide bij zou zijn, was al langer duidelijk. Kielich zette na het BK een punt achter zijn veldritseizoen, maar met een selectie voor de wereldbeker in Benidorm op zak, was hij al zo goed als zeker van een ticket voor het WK. Aan de Costa Del Sol kwam de Zuid-Limburger niet verder dan een achttiende plaats en dat is een pak minder goed dan zijn resultaten van de voorbije weken. In Zonhoven werd Kielich nog elfde en op het BK pakte hij de zevende stek. De WK-selectie is een bekroning voor een kort, maar intens crossseizoen voor Kielich.

Bekroning voor Baers

Laura Verdonschot is één van de drie Belgische elite-vrouwen op het WK. Na het missen van het BK wegens ziekte, kwam de Lommelse in Benidorm weer in actie. De Spaanse wereldbeker kwam duidelijk nog te vroeg voor Verdonschot die pas 25ste werd. Arne Baers ziet zijn goede seizoen bekroond worden met een selectie voor de regenboogstrijd. Mocht de bondscoach nog getwijfeld hebben aan de paraatheid van Baers, dan zette hij een knappe negende plaats in Benidorm zijn goede vorm nog eens in de kijker.

Podium voor Moors?

Kersvers Belgisch beloftenkampioen Julie Brouwers neemt het in Benidorm op tegen onder meer de Nederlandse armada. Omdat de beloften niet zo vaak een aparte wedstrijd rijden, is er weinig vergelijkingsmateriaal. Op het EK in Namen pakte Brouwers een 24ste plaats, in Benidorm was ze tussen de profs goed voor de 28ste plaats. Fleur Moors is de Limburgse hoop voor een medaille in Hoogerheide. In Benidorm liet de Bocholtse, slachtoffer van een fietsdiefstal, een zevende plaats noteren. Voor een podium op het WK zal het wel een stuk beter moeten.

Yoren Vanhoudt is de verrassende naam op het lijstje van de bondscoach. De Limburgse kampioen zette de voorbije weken enkele mooie resultaten neer en die zijn ook Sven Vanthourenhout niet ontgaan.