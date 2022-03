Zes Limburgers in Minerva Classic Brugge-De Panne, maar allemaal in dienst van

De eendaagse opvolger van wat ooit de Driedaagse van De Panne was, eindigt na 207 km zo goed als zeker in een eindsprint. Vorig jaar was Sam Bennett, toen nog bij Deceuninck-Quick Step, de snelste. Jasper Philipsen werd derde. De Pijl van Ham is er deze keer niet bij, dus lijken de Limburgse zegekansen helemaal op de schouders van Jordi Meeus te rusten. De Lommelaar rijdt in principe in dienst van Bennett, maar mocht de kopman van Bora-Hansgrohe in de finale niet op de afspraak zijn, dan is Meeus de perfecte wissel.