Zenuwen strak gespannen aan de top van de Challenger Pro League, ook bij SK Beveren: “We zullen zien wie boven zichzelf uit kan stijgen”

Voor RWDM is een gelijkspel immers gunstiger dan voor SK Beveren. “Of we risico’s nemen en voluit aanvallen? Dat is heel afhankelijk van hoe die match loopt. Het is heel dubbel. Als je voluit gaat, speel je ook in hun kaarten. Het zijn knopen die ik moet doorhakken. In deze eindfase wegen die zwaarder door dan in het reguliere seizoen. Er zit ook veel druk op die wedstrijd, een 4-3 gaat het volgens mij niet worden." Die druk zal voelbaar zijn bij beide teams. “Het klopt dat het één van de belangrijkste wedstrijden van de laatste jaren is. Ik moet niet veel toevoegen om de spelers scherp te zetten, het is heel aangenaam om in zo’n sfeer te zitten. Ik heb het gevoel dat het er staat, dat er veel klaarzit voor zondag.” Met druk komt stress, ook iets om rekening mee te houden. “De factor stress zal belangrijk zijn, adrenaline zal er zeker zijn. Sommige jongens kunnen dan enkele procenten meer, bij andere spelers heb je dan weer een averechts effect. Ik hoop dat we er zo niet te veel in onze kern hebben.”

Die brede kern was de laatste weken heel belangrijk voor de Leeuwen. Meermaals waren het de invallers die de wedstrijden konden beslissen. “Zo'n kern is cruciaal. Onze bank is heel belangrijk. Daar zitten ook jongens op die het niet verwacht hadden om bankzitter te zijn. Toch zijn die ook mee in het verhaal. Iedereen zit mee op die kar. Natuurlijk komen er emoties bij, wie graag op de bank zit, moet stoppen met voetballen. Hoe moeilijk die keuzes ook zijn, chapeau aan die jongens, die op training ook scherp staan. Ze weten dat - indien we het binnenhalen - iedereen er beter van zal worden.”

Volledig scherm Onder meer Lucas Ribeiro Costa zit meer op de bank dan hem lief is, maar zorgt bij invalbeurten steeds voor gevaar. Ook bij de fans is hij enorm populair. © BELGA

Beslissing op zondag?

De winnaar van zondag zet alvast een stevige stap richting promotie, de verliezer heeft het sowieso niet meer in eigen handen. “Als zij winnen wordt het heel moeilijk, maar als wij winnen zijn er ook nog drie wedstrijden. Dan zijn we er zeker nog niet. Ik denk niet dat zowel wij als RWDM negen op negen gaan halen na onze onderlinge clash. Een overwinning zal alleszins voor een enorme mentale boost zorgen bij één van de twee.” Bij SK Beveren loopt met Mbokani iemand rond die leeft voor die belangrijke wedstrijden. De Decker wikt en weegt z'n woorden. “Het is altijd gevaarlijk om hier uitspraken over te doen, maar ja, we moeten zien wie er boven zichzelf kan uitstijgen. Ik weet dat dergelijke matchen voor hem... Ach, het is afhankelijk van veel factoren. Ik ben alleszins tevreden van de evolutie die ik van Mbokani zag bij Beveren. Ik zie hem hier meer tussen de jongens lopen, hij is collectiever geworden. Hij weet dat hij de anderen nodig heeft.

Volledig scherm Dieumerci Mbokani werd collectiever bij Beveren. © BELGA

Amper één promovendus

Tot slot, SK Beveren en RWDM steken met kop en schouders boven de concurrentie uit in de Challenger Pro League. Op zich jammer dat er maar één promovendus zal zijn aan het eind van de rit. “Het zijn de twee beste kernen, elk met z'n eigen wapens, elk met z'n eigen systeem. Ik zeg dit nu even niet als coach van Beveren, maar als voetballiefhebber: beide teams verdienen op zijn minst de kans om te promoveren. Het is niet zoals vorig seizoen, toen Westerlo buiten categorie was.”

Lees ook: meer voetbal in de Challenger Pro League