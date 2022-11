Zeno Vanhoyland (KHO Bierbeek) houdt andermaal de netten schoon tegen leider Humbeek: “Als keeper moet je af en toe een beetje gek zijn”

De verdediging won het dus van de aanval, als je weet ook dat beide teams zowel de meest gescoorde doelpunten als het minste tegengoals tellen tot dusver in eerste provinciale. “Zelf incasseerden we in die elf wedstrijden nog maar zes treffers en daar zijn we met z’n allen best wel trots op”, verwoordt keeper Vanhoyland het. “Ik kan me ook wel vinden in deze brilscore tegen de leider. Natuurlijk, we wilden maar al te graag een statement maken in eigen huis maar een achtste clean sheet is sowieso een mooie troostprijs. Humbeek is toch niet de minste tegenstander. Ze kunnen heel dominant voor de dag komen, dat moesten we in die aanvangsfase aan den lijve ondervinden. Nadien kregen wij de betere kansen, ook na de pauze. Zo was het spijtig dat Beeken dat één-tweetje net niet onder controle kreeg oog in oog met de bezoekende goalie.”

Vleeswonde

In het laatste halfuur slaagden de troepen van coach Lavigne er wel steeds minder in om de druk op de ketel te houden, het sein voor de bezoekers om zelf nog voluit op die winninggoal te azen. “Ik heb het gevoeld ja, want in die slotminuten gooide hun nummer tien zijn gestrekt been in de strijd om nog bij de bal te kunnen”, beschrijft Zeno Vanhoyland. “Ik moet de beelden nog eens herbekijken, maar ik denk dat ik het leer als eerste aanraakte en dat maakt het in mijn ogen een terechte tweede gele kaart. Zijn studs zorgden voor een pijnlijke vleeswonde aan het been maar verder heb ik gelukkig geen averij opgelopen. Ach ja, als keeper moet je af en toe wel een beetje gek zijn (lachje).”

Focus bewaren

Daarvoor had Vanhoyland al een uitstekende redding in huis op een 100% kans voor de leider. Het moge duidelijk zijn dat de uitblinkers vooral in het defensieve compartiment gezocht moeten worden. “Het verschil met vorig seizoen is groot, want toen moest ik aanzienlijk meer werk opknappen in negentig minuten”, knipoogt de doelman. “We hebben gewoon een betere ploeg natuurlijk, waardoor we meer druk vooruit kunnen zetten en het een stuk comfortabeler voetballen is van achteruit. Het enige gevaar voor mij is wel dat ik goed die focus moet bewaren als je zoals nu minder ballen krijgt, maar dat lukt me vooralsnog vrij aardig denk ik. En maar goed ook, want er komen belangrijke weken aan met nog andere confrontaties tegen concurrenten uit de top vijf.”

Lees ook: meer voetbal