Zeno Moonen wint finale Ronde van Oost-Vlaanderen voor beloften: “Wist niet dat we voor de rit sprintten”

Alles voor Tom Portsmouth

Mini Discar Cycling Team

Zo boekte Moonen, die in 2019 turnen ruilde voor de koers, z’n eerste zege bij de beloften. In de Ronde van Oost-Vlaanderen werd hij ook eens vierde (Haasdonk) en tiende (Massemen).

“Voordien haalde ik één podiumplaats in een kermiskoers, in de grotere wedstrijden heb ik me altijd proberen tonen”, ging Moonen verder. “Volgende zondag rijd ik in Knesselare de Memorial Bjorg Lambrecht, een week later het Belgisch kampioenschap in St-Lievens-Houtem. Het parcours schrikt me niet af. Ik kan een beetje bergop, ik kan sprinten, dus kan ik dat BK misschien wel winnen. Of ik ook volgend jaar bij Mini Discar blijf weet ik nog niet. Sportdirecteur Gregory Habeaux belde me vorig seizoen bij de junioren al heel vroeg op. Ik had snel vertrouwen in hem. Nog enkele andere ploegen klopten toen aan, maar het vertrouwen dat Gregory mij gaf was bepalend voor mijn beslissing. Voor volgend seizoen heb ik nog niet beslist, zelfs nog geen overleg gepleegd.”