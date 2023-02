Zaterdag met een zwarte rand voor Siebe Schrijvers en OHL: “We moeten op de juiste momenten veel efficiënter en realistischer zijn”

Geen Marc Brys, maar wel zijn assistent Joachim Mununga als coach zaterdag in Seraing. Brys haakte af om zijn stervende moeder bij te staan. “Dat was een extra motivatie om er vol voor te gaan. Voor ons, voor de coach en zijn familie”, zei Siebe Schrijvers. “Het is dan ook zuur dat wij niet alleen nalieten de drie punten te pakken, maar uiteindelijk nog verloren ook”.

Zestig procent balbezit, 19 doelschoten waarvan vijf tussen de palen, elf hoekschoppen. Maar niettemin speelde OHL lang niet zijn beste wedstrijd. Het barslechte veld zat daar zeker voor iets tussen. “Dat willen we niet als excuus inroepen”, zegt Siebe Schrijvers. “Ach, het was gewoon het verhaal van de jongste weken: wij zijn doorgaans goed tussen de twee ‘zestien meters’, maar in die zestien meters – aanvallend én verdedigend – zijn wij niet goed genoeg. En het is in die ‘zestiens’ dat wedstrijden gewonnen worden. We maakten drie, vier reuzenkansen niet af. En als Seraing er één keer doorkomt, is het wel prijs”.

Inderdaad, Thorsteinsson, Gonzalez, Kiyine en vooral Tamari lieten wenkende kansen onbenut. En de twee thuisdoelpunten vielen omdat eerst Kiyne en daarna Thorsteinsson stonden te slapen.

Geen crisis

“We moeten op de juiste momenten veel efficiënter en realistischer zijn”, weet Schrijvers. “Wij voetballen dikwijls goed, maar geef mij maar liever wat minder goed voetbal maar wel de drie punten.”

Feit is dat OHL intussen is teruggezakt naar de elfde plaats. Logisch, als je in de zeven wedstrijden sinds de hervatting van de competitie na de WK-break slechts één keer kon winnen en amper 6 punten op 21 pakte. De duels tegen staartploegen Seraing, Eupen en Kortrijk leverden twee punten op negen op. De achtste plaats, goed voor een play-off 2-ticket, is nu al vier punten weg.

Is het nu crisis bij OHL? “Eerder ontgoocheling dan een crisis”, zegt Jo Mununga. “De situatie is pijnlijk en wij beseffen dat we nog veel werk te doen hebben, en wij zullen ook hard blijven werken. Dan zien we wel waar we landen.”

Lees ook: meer voetbal in de JPL