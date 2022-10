Zara De Schutter sluit seizoen af met finaleplaats op nationale eindronde Belgian Circuit

TennisOp de nationale eindronde van het criterium waren het vooral de Vlaams-Brabantse dames die zich wisten te onderscheiden. Valerie Haesmans van TC Het Zeen Sterrebeek legde een zeer verdienstelijk parcours af in de derde reeks en strandde uiteindelijk in de eindronde. Hetzelfde lot was ook Zara De Schutter (Tennis SDI) beschoren in het Belgian Circuit, al bracht zij dan topfavoriete Sofie Oyen aan het wankelen.

De Schutter behoort al langer tot de nationale top, maar stak dit seizoen nog een tandje bij. Het leverde het nummer 22 op de nationale ranglijst een tweede stek op in het Belgische sterrencircuit achter Sofie Oyen. “Het seizoen was inderdaad een aaneenschakeling van hoogtepunten, met vooral de winst op de Indoorkampioenschappen eind maart als belangrijk ijkpunt”, kijkt ze terug. “In Alken klopte ik in de eindfase zowel Klaartje Liebens als Emily Casteleyn en sindsdien is het geloof echt gegroeid dat ik in die sterrentoernooien iedereen kan verslaan. Iedereen behalve Oyen dan, want tegen haar beet ik tot dusver altijd in het zand. Maar goed, met vijf titels waaronder naast die Indoorkampioenschappen ook Bercuit en De Zeype kan ik allesbehalve ontevreden zijn.”

Armblessure

De nationale eindronde in Waterloo was de kers op een rijkgevulde taart geweest en De Schutter stak ook haar hand uit naar de nationale kroon met winst in set één. “Eigenlijk was ik met niet al te hoge verwachtingen naar Waterloo afgezakt”, verrast ze. “Eind augustus speelde ik nog de halve finales in De Koddaert en sindsdien heb ik vooral gerust omdat ik sukkelde met een ontsteking aan de arm. In zo’n eindronde heb je natuurlijk geen tijd om warm te lopen, maar ik slaagde er toch in om vrij vlot afstand te nemen van zowel Mathilde Devits als Axana Mareen. In de finale tegen Sofie pakte ik tot mijn eigen verbazing zelfs de eerste set met 6-3. Maar goed, ik kon mijn opslag en sterke forehand toch niet optimaal benutten en voelde al vrij snel dat ik dat niveau geen twee sets ging kunnen volhouden. Ergens is dat altijd wat spijtig, al geeft deze week ook weer veel vertrouwen naar volgend seizoen toe.”

TC Lovanium

Volgend jaar zal de A-speelster uit Denderleeuw niet langer voor Tennis SDI uitkomen maar wel voor TC Lovanium. “Klopt ja, eigenlijk was het de laatste jaren vooral mijn goede vriendin Maria Lemonakis die me in SDI hield maar zij stopt er met interclub spelen. Met Lovanium heb ik gelukkig een mooi alternatief gevonden. Ik heb al een paar keer gespard met ploeggenote Julie Winters en het klikt wel moet ik zeggen.”

Lees ook: meer tennis