Zakenman Jo Van Moer heeft zeven levens: “Wielrennen is een echte passie geworden”

Grosso modo kan het leven van Jo Van Moer in drie grote blokken worden opgesplitst. Naast het familiale en het zakelijke aspect, heeft de sportwereld de voorbije jaren een steeds prominentere plaats ingenomen in zijn hart. Niets wees er nochtans aanvankelijk op dat hij een vooraanstaande rol zou hebben in de sport. “Zelf ben ik een boerenzoon die nooit aan sport heb gedaan. Het was een wereld die me totaal onbekend was. Een fiets had twee wielen en dat was het voor mij zowat. Mijn zoon (Brent Van Moer is prof bij Lotto-Soudal, red.) introduceerde me met mondjesmaat in de sportwereld. Niet in het wielrennen, maar in het voetbal! Op zijn zesde begon hij zoals veel kinderen te voetballen bij de plaatselijke club. Svelta Melsele dus. Iedereen vindt zijn kind het mooiste kind, het sportiefste, het beste …, maar ik moet toegeven dat Brent geen begenadigd voetballer was. Lopen deed hij als de beste, van de eerste tot de laatste minuut. Hij gaf nooit op. Geen inspanning was hem te veel, maar technisch was hij niet goed genoeg. Een aantal kameraadjes van de jeugdploeg mocht overstappen naar het grote Beveren. Brent niet. Op zich was dat een logische beslissing, maar de traantjes vloeiden (lacht). Meteen behoorde een grootse voetbalcarrière al tot het verleden, vooraleer ze goed en wel begonnen was.”

Volledig scherm Jo Van Moer (samen met zoon Brent) is ook nog voorzitter van Waasland-Beveren. © Photo News

Omschakeling

Van de ene dag op de dag andere stapte Brent Van Moer over naar de wielerwereld. Hij was toen veertien jaar. Jo Van Moer zag het gebeuren. “Ook die wereld kende ik niet, al moet ik toegeven dat ik gaandeweg veel parallellen ben beginnen zien tussen die sport en de zakenwereld. Wie veel inzet vertoont en het werk niet schuwt, kan ver komen. Aanvankelijk had ik geen aanwijzingen om aan te nemen dat Brent zou uitgroeien tot een goed coureur. Zijn eerste koers kan ik me nog levendig voor de geest halen. Hij startte in Melsele op een vlak parcours. Het viaduct over de E17 was de enige hindernis in elke ronde. Op het einde zat hij schreeuwend van de vermoeidheid op zijn fiets. Hoewel hij aan de staart hing, wou hij niet opgeven. Die eerste koers reed hij trouwens gewoon op een tweedehands fiets. Een winnaarstype was hij niet. Ik heb hem duizend keer gezegd dat hij een ‘lompe’ coureur was (lacht). Brent reed kilometers op kop, maar viel in de laatste kilometers uit de prijzen.”

Damme

Jo Van Moer weet nog goed wanneer de kentering kwam. “Bij de juniores werd Brent plots een andere renner. Ik herinner mij nog goed een koers in Damme, waar hij al vroeg in de aanval trok. Kilometers reed hij op kop, maar op vijftien kilometer van de finish werd hij voor de zoveelste keer ingerekend en eindigde hij op de honderdste plaats. Na de koers gaf ik hem als echte papa andermaal zijn vet (lacht opnieuw). Hij stapte boos de wagen in. Op dat moment kwam bondscoach Carlo Bomans bij mij. Hij vertelde me doodleuk dat hij Brent zou meenemen naar het wereldkampioenschap in Qatar. Ik wist niet wat ik hoorde, ik stond daar mooi met al mijn ‘goede raad’. Bomans was gecharmeerd geraakt door de vechtlust van mijn zoon. Hij zag en bewonderde wat ik niet gezien had: doorzettingsvermogen. Op het WK bewees Brent zijn waarde met een mooie dertiende plaats.”

Volledig scherm Een typisch beeld van Brent Van Moer: afzien op het gravel van de Antwerp Port Epic. © Photo News

Sponsor

Uiteraard is Jo Van Moer niet de enige wielerpapa met een zoon in het profpeloton. De liefde voor de koers ging onverwachts verder. “Brent sloot zich als veertienjarige aan bij Wielerteam Waasland. Een aantal jaren geleden haakte de toenmalige hoofdsponsor af en dreigde de ploeg te verdwijnen. Het bestuur kwam bij mij als bedrijfsleider aankloppen met de vraag of ik de ploeg wou ondersteunen als sponsor. Brent zou zonder ploeg komen te zitten en het wielrennen was intussen een passie geworden. Hoewel ik een leek was, zegde ik toe en werd sponsor van het Van Moer Logistics Cycling Team. In die eerste jaren beschikten we meteen over een ijzersterke lichting met jongens die allemaal beroepsrenner zouden worden. Ik denk daarbij aan mannen als Sasha Weemaes, Sander De Pestel, Viktor Verschaeve, Alex Colman of Rune Herregodts. Het was ook een hechte groep. Tot de dag van vandaag sponsor ik het team en ik heb daar nog geen minuut spijt van gehad. Ook nu wordt er prima opgeleid. Denk maar aan de Belgische titel die Hélène Hesters als eerstejaars deze maand bij de juniores behaalde.”

Verstand van een zakenman of hart van een wielerfan?

Als zakenman heeft Jo Van Moer het gemaakt. Zijn blauwe vrachtwagens van Van Moer Logistics zie je overal te lande rijden. In welke mate is het verstand van een zakenman combineerbaar met het hart van een wielerfan? “Soms loopt dat wel eens door elkaar. Vorig jaar reed Brent in de Tour lange tijd solo op kop. Tot op tweehonderd meter van de finish lag hij in winnende positie. Toen werd hij nog in extremis bijgehaald door het peloton. Het hele bureau zat toen in mijn nek (lacht). Als vader ben ik altijd streng geweest. Dat besef ik goed. Desondanks stel ik vast dat Brent een grote interesse heeft in de zaak. Een journalist vroeg hem eens na een koers waarvan hij droomde. Iedereen verwachtte dat hij winst in een grote klassieker of een kampioenschap zou zeggen, maar Brent antwoordde verrassend genoeg dat hij in de stoel van papa wou zitten. Hij draait er zijn hand niet voor terug om op een nieuwjaarsavond mee te helpen om containers te laden. De werkspirit zit er in elk geval in. Wat de toekomst later brengt zien we wel. Laat hem eerst nog maar een mooi aantal jaren koersen en genieten van zijn sport. Dat mag nu al het geval zijn in de Ronde van Zwitserland. Daarnaast wil ik nog meegeven dat arbeid altijd loont.”

Volledig scherm Brent Van Moer hoopt later in de voetsporen van vader Jo te kunnen treden. © BELGA