Zakaria Haid El Assiri speelt met FT Antwerpen finale van play-offs: “Dit is een unieke ervaring”

Futsal eerste nationaleVrijdag werkt FT Antwerpen in Halle de tweede finalewedstrijd van de play-offs af. Halle-Gooik won de heenwedstrijd vorig weekend na een spannende match met 3-4. Een ideale uitgangspositie is het niet, maar Antwerpen heeft het talent in huis om een belle af te dwingen. Daarbij wordt er gerekend op de diensten van Zakaria Haid El Assiri.

In het eerste duel tussen Antwerpen en Halle-Gooik kregen de supporters een boeiend kijkstuk voorgeschoteld. De ervaring speelde finaal in het voordeel van de Hallenaren. Voor een aantal Antwerpse jongeren is dit de eerste keer dat ze in de finale van de play-offs staan. Zakaria Haid El Assiri is een van hen. “Ik geef toe dat ik in de aanloop naar de play-offs meer gestresseerd was dan normaal. Ik wist dat ik voor een uitverkochte zaal zou spelen. Ik ben nog maar vier jaar met futsal bezig. Twee seizoenen werden dan nog eens afgeremd door corona. Voor mij is dit dan ook een unieke ervaring. Zodra ik het eerste fluitsignaal hoorde, viel die stress helemaal van mij af en probeerde ik gewoon mijn ding te doen.”

Afwerking

Zakaria Haid El Assiri stelt dat zijn ploeg in de eerste match leergeld heeft moeten betalen. “In de eerste helft ondergingen we het spel te veel. De voorsprong van Halle-Gooik was op dat moment terecht. In de tweede helft stond er echter een heel andere ploeg tussen de lijnen. Toen konden we ons normale spel ontwikkelen. Spijtig genoeg viel de vierde goal van Halle-Gooik te snel. Nadien kregen we echter nog genoeg kansen om te winnen. Het ontbrak ons aan een efficiënte afwerking. Dat mankement slepen we al een heel seizoen mee.”

Vol voor de winst

Ondanks de 1-0-achterstand gelooft Zakaria Haid El Assiri vol in de kansen van Antwerpen. “Ik kan u verzekeren dat we vrijdagavond vol overgave zullen spelen voor een derde finalewedstrijd. Deze play-offs zijn allerminst gedaan. Een verloren veldslag betekent niet dat de oorlog verloren is. De druk ligt alleszins bij Halle-Gooik. Gezien hun Europese status zijn zij gewoon verplicht om de landstitel te pakken. Met minder kunnen ze geen genoegen nemen. Die druk voelen wij niet.”