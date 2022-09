Zakaria El Ouahdi (RWDM) terug na drie maanden afwezigheid wegens blessure: “Blij dat ik weer kan voetballen”

voetbal beker van belgieIn het bekerduel tegen KSV Oudenaarde behaalde RWDM een logische 3-0-zege, ook al kreeg ze pas gestalte in het slotkwartier door toedoen van Rikelmi. Bij deze tussenstand mocht Zakaria El Ouahdi tien minuten voor tijd invallen. “Ik ben superblij dat de trainer me speelminuten heeft gegund. Ik kan opnieuw vooruitkijken.”

Zakaria El Ouahdi was liefst drie maanden buiten strijd wegens een blessure. “Ik ben in het verleden nog al eens geblesseerd geweest. Maar nooit eerder ben ik zo lang buiten strijd geweest. Ik heb hard moeten werken om te staan waar ik nu sta. Ik heb genoten van die tien minuten dat ik op het veld stond.”

Ook Zakaria El Ouahdi heeft gezien dat zijn maats een groot stuk van de wedstrijd hebben moeten opboksen tegen een muur. “Hoewel we in de eerste helft duidelijk de bovenhand hadden, was het bijzonder moeilijk om het slot te ontwrichten. Op een psychologisch goed moment is het ons toch gelukt, waardoor Oudenaarde uit zijn schulp moest kruipen. Eigenlijk zijn we nooit in de problemen gekomen. Deze bekerwedstrijd heeft nogmaals aangetoond dat spelen tegen een ploeg uit een lagere reeks niet altijd evident is. Maar we hebben onze missie volbracht en kijken uit naar de volgende ronde.”

Mickaël Biron maakte ook opnieuw deel uit van de selectie nadat hij er twee weken niet bij was wegens officieel een blessure. Tegen Oudenaarde mocht hij zelfs aan de wedstrijd beginnen. “Hopelijk ben ik nu definitief vertrokken om RWDM aan goede resultaten te helpen. Belangrijk is natuurlijk dat ik gespaard blijf van nieuwe blessures. Ik voel me heel goed in mijn vel bij RWDM. Als binnen afzienbare tijd iedereen op elkaar zal ingespeeld zijn, dan kunnen goede resultaten niet uitblijven. We hebben een zeer ruime kern, waardoor de concurrentie groot is. Iedereen moet het beste van zichzelf geven om in de ploeg te staan. Ik wil zo snel mogelijk mijn beste vorm etaleren aan de fans.”

Hazard weer present?



Kylian Hazard was er niet bij tegen Deinze en Jonk Genk en moest ook verstek geven tegen Oudenaarde. Hij is volgens trainer Vincent Hazard nog herstellende van een blessure. Of hij komende zaterdag opnieuw present kan en zal zijn op SK Lommel is momenteel een vraagteken.

