Zakaria El Ouahdi (RWDM) heeft zich opgewerkt tot een belangrijke schakel : “Ik strijd, loop en vecht tot ik er bij neerval”

Die laatste is niet meer weg te denken in de basisploeg van trainer Vincent Euvrard. Hij heeft zich opgewerkt tot een belangrijke schakel. Met zijn treffer tegen Lierse zit de flankspeler al aan drie stuks dit seizoen.

“Mijn vroege treffer in de tweede periode heeft ons bevrijd”, blikte El Ouahdi op het duel tegen Lierse terug. “We waren nochtans heel goed aan de match gestart, maar om onverklaarbare redenen lieten we Lierse na een kwartier het commando overnemen. Daardoor kon het enkele keren serieus dreigen zonder te scoren. Maar na de 1-0 waren we duidelijk baas. De aansluitingstreffer vanop de stip, waardoor het 2-1 werd, heeft ons niet doen twijfelen. We waren op dat moment sterker, ook al zorgde de treffer van Hazard voor opluchting. Na de 3-1 tikten we de match gewoon uit.”

Zakaria El Ouahdi wordt door de fans gewaardeerd om zijn niet aflatende inzet.

“Je kan al eens een mindere match hebben, maar dat neemt niet weg dat je steeds het beste van je zelf kan geven. Ik strijd, loop en vecht voor elke bal. Tot ik erbij neerval. Maar dat zal me niet gauw overkomen, want één van mijn sterke punten is dat ik een groot loopvermogen heb.”, lacht El Ouahdi. “Maar voor alle duidelijkheid, iedereen is sterk bezig en tegelijkertijd ben je nooit zeker van je plaats, want die moet je week na week verdienen bij onze coach.”

Na afloop mocht El Ouahdi felicitaties in ontvangst nemen van de zeer aanwezige Amerikaanse eigenaar John Textor. Van voorzitter Thierry Dailly kreeg hij zelfs een knuffel. John Textor trok pas naar de kleedkamer als hij de laatste speler op het veld een handdruk of schouderklopje had gegeven. Hij was dus zichtbaar heel tevreden met de zege en de uitgediepte voorsprong op de concurrenten.

Dailly en Barreto

Een van de opvallende afwezigen bij RWDM was Obbi Oulare en dat ondanks de schorsing van Biron. Niemand die wist waarom op dat moment. Heel wat verhalen deden de ronde bij de supporters. Maar de verklaring was simpel. Oulare werd niet weerhouden om tactische redenen. Tegen Beveren is hij er mogelijk wel bij.

Niklo Dailly en Barreto zijn over enkele weken beschikbaar. Beiden zijn aan het revalideren van blessures. Na de match tegen Club NXT op 12 maart zullen ze volledig aansluiten bij de groep. Dat betekent extra wapens voor trainer Vincent Euvrard.