Zakaria Atteri (FCV Dender) rekent op een basisplaats: “Mijn droom is Marokkaans A-international te worden”

“Ik kwam tot dusver slechts vier keer aan de aftrap en ik had logischerwijs op meer speelminuten gerekend”, zei Atteri. “Ik deed immers met Moeskroen al wat ervaring op in 1B. Ik speelde ook met Knokke FC tegen FCV Dender drie wedstrijden en coach Regi Van Acker weet perfect mijn kwaliteiten in te schatten. Het is door toedoen van hem dat de transfer naar Dender werd gerealiseerd. Hij weet ook dat ik nog jong ben en nog veel moet leren. Toen Jonny Rowell tegen Beerschot vroeg in de wedstrijd uitviel, gaf hij mij vertrouwen. Ik was er klaar voor en hoopte hem te kunnen overtuigen. Hij zal wel gezien hebben dat het samenspel met Tiago Cukur vlot verliep en ik complementair met hem ben.”

Nochtans hebben jullie hetzelfde profiel. Jullie zijn allebei sterke targetspitsen. “Dat klopt, maar als je alleen in de spits staat, is het vaak opboksen tegen drie verdedigers. In een systeem met twee centrumspitsen kan de ene aanvaller ruimte maken voor de andere. Het is geen toeval dat ik mijn eerste competitiegoal in de Challenger Pro League maakte op aangeven van Cukur.”

De ploeg maakt wel een moeilijke periode door, want er werd tweemaal op rij verloren en er werden zeven tegengoals in twee wedstrijden geïncasseerd. Er zal op Lierse Kempenzonen uit een ander vaatje getapt moeten worden. “Op Club NXT maakten we een slechte beurt, maar tegen Beerschot zetten we een scheve situatie bijna recht. Ik vind dat we tegen de leider op basis van onze sterke tweede helft een punt verdienden. We hadden recht op een strafschop na een fout op M’Barki, maar de scheidsrechter liet voort spelen. Als we het niveau van de tweede helft aanhouden, dan moet er op Lierse puntenwinst inzitten. Er zal op het zware veld op het Lisp alleszins keihard geknokt moeten worden.”

Intussen plaatste Marokko zich voor de kwartfinales op het WK. Dat is toch wel een heel grote verrassing. “Ik geloofde er sterk in dat Marokko Spanje kon verslaan. Het is een moeilijk manoeuvreerbare ploeg waarin iedereen zich honderd procent geeft. Ze kunnen in dit toernooi ver geraken. Zelf werd ik geboren in België, maar ik heb de Marokkaans-Belgische nationaliteit. Ik speelde al interlands voor de U20 van Marokko en ik droom ervan om op termijn A-international te worden.”

Leuke sfeer verpesten

De Marokkaanse gemeenschap vierde al heel veel feest. Jammer genoeg ontaardde dat al enkele malen in rellen. “Dat is zeer spijtig, want een minderheid maakt de reputatie van de Marokkanen in België kapot. Dat zijn domme jongeren die niets met het voetbal te maken hebben en de leuke sfeer verpesten. Daar moet hard tegen opgetreden worden.”

