Yves Vanderhaeghe leeft rustig toe naar Charleroi: “Tegenstanders opnieuw angst inboezemen”

voetbal jupiler pro leagueMet een zeer pittige kalender is elk punt voor KV Oostende meegenomen. Geen wonder dus dat de troepen van Yves Vanderhaeghe vrij ontspannen toeleven naar de wedstrijd op Charleroi na de thuiszege vorige week. “Het is niet van moeten, maar van mogen.” Tegelijk complimenteert de trainer de enthousiaste fans.

Het was afgelopen zaterdag bij momenten echt genieten van het Oostendse aanvalsspel. “Ik ben niet verrast dat we dit op de mat hebben gelegd”, zegt Vanderhaeghe. “De spelers weten heel goed in welk systeem ze spelen door er veel op te trainen. Iedereen begint de spelsituaties te herkennen en in te zien wat ze moeten doen. Het kan opeens snel gaan: in drie, vier passes staan we aan de overkant, ook door onze snelle jongens. Tegen Mechelen zag ik veel inzet, overgave, mentaliteit én voetbal. Een moeilijkere tweede helft mag niet doen vergeten wat voor een mooie eerste helft we speelden.”

Geloof

Nu wachten duels met Charleroi, daarna volgen Gent en Sint-Truiden. “Ik ben vooral blij dat we de goeie voorbereiding ook vertaald zien in de competitie. Ook op de eerste speeldag tegen Anderlecht toonden we veel goeds, maar nu zijn er de cijfers. Dit geeft een surplus aan de groep: geloven dat we elke thuismatchen en elke wedstrijd iets kunnen betekenen: of dat nu tegen Charleroi of Gent is. We moeten uitgaan van onze eigen kracht en steeds strijd leveren. We moeten wel opletten met die rode kaarten. Op de slotspeeldag vorig seizoen pakte Duncan rood, op Anderlecht Katelaris, vorige week Albanese… Dit kan ons punten kosten. Die fouten op het middenveld moeten we vermijden.”

Geen doel

Over een bepaald puntenaantal na de eerst vijf speeldagen wil de trainer niet spreken. “We zijn opgelucht dat we die nul punten konden uitwissen. Als je met een nul op zes naar Charleroi moet, dan denk je misschien: ‘Oei, ’t is van moeten.’ Nu is het eerder van mogen.” Tot slot steekt Vanderhaeghe de loftrompet op voor de eigen aanhang. “Afgelopen zaterdag vuurde de stadionomroeper (persverantwoordelijke Bram Keirsebilck,red.) het stadion nog eens extra aan. We hebben echt fantastische supporters die zelfs op een minder moment achter de ploeg blijven staan. Dat helpt om een resultaat over de streep te trekken. Op die manier creëer je een sfeer waarvan de tegenstanders zullen zeggen: ‘Naar KV Oostende? Da’s niet makkelijk.’”

