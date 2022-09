Yves Vanderhaeghe (KVO) maakt balans op tijdens interlandbreak: “We verdienden drie punten meer”

Maxime D’Arpino moet nog even revalideren - zijn terugkeer zal ergens in december zijn -, en met Kenny Rocha Santos (met Kaapverdië tegen Bahrein) en Fanos Katelaris (met Cyprus tegen Griekenland en Kosovo) zijn er twee spelers met interlandverplichtingen. Met andere woorden: een nagenoeg volledige kern kan de interlandbreak afwerken. En er wórdt gewerkt. Deze week legden alle spelers testen af die hun uithouding, kracht, snelheid, reactievermogen en mobiliteit in kaart brachten. “We willen kijken welke evolutie ze maakten ten opzichte van het begin van het seizoen”, duidt trainer Yves Vanderhaeghe.

Niet eerste keer

“Onze eerste helft tegen Cercle Brugge was qua duelkracht ondermaats. En da’s niet de eerste keer”, haalt de coach aan. “We verloren elk duel, onze spitsen speelden niks klaar en hun aanvallers waren alomtegenwoordig. We moeten echt meer body gaan gebruiken.”

Onder meer Hornby, Bätzner en Dewaele lieten zich bij momenten te makkelijk van de bal zetten en verloren veel duels. “Met Cameron McGeehan en Mohamed Berte kwam er meer strijd tussen de lijnen. Dat hebben we echt wel nodig”, schudt Vanderhaeghe de groep wakker. Het was ook iets dat kapitein Anton Tanghe opmerkte. “We kwamen in de eerste helft een stap te laat, ook de tweede ballen verloren we. We wisten nochtans dat de match tegen Cercle Brugge op duelkracht ging aankomen en toch hebben we ons laten vangen.”

Nodeloze verliespartijen

Na de interlandbreak en voor het WK, dat ingaat op 11 november, kent KVO nog een wisselend programma: tegen toppers Genk, Union, Antwerp en Club, en concurrenten Seraing, Zulte Waregem Kortrijk en Westerlo. Het is meteen duidelijk waar driepunters moeten geraapt worden.

“Hadden we verloren tegen Cercle, dan stonden we weer bij hen (de degradatiekandidaten, red.). In dat opzicht was het punt een goeie zaak”, beseft Tanghe. Yves Vanderhaeghe meent dat KVO wat hoger had kunnen staan en wijst indirect naar de nodeloze verliespartijen teven Sint-Truiden, Standard en Leuven. “Kan ik leven met die tien punten en dertiende plaats? Het zal moeten, hé. Ik wil zeker niet op één van de drie laatste plaatsen staan. We hadden volgens mij evenwel drie punten meer verdiend. Natuurlijk: het is typisch aan wedstrijden tegen concurrenten dat er vooral gevechtsvoetbal wordt geleverd, zoals tegen Eupen - waar we beiden zes punten telden - en Cercle. Mooi voetbal is tegen andere ploegen allicht wel mogelijk.”

Lees ook: meer voetbal Jupiler Pro League