Yves Vanderhaeghe (KV Oostende) scherp na thuisnederlaag tegen STVV: “Weggeefdoelpunt hoort niet thuis in eerste klasse”

Iets betere tweede helft

Vanderhaeghe stoomt door. “We kwamen overal tekort, de balcirculatie was niet goed. Dan weet je dat je in de tweede helft vol aan de bak moet tegen een stug en goed georganiseerd Sint-Truiden. In die tweede helft geven we weinig of niks weg, maar speelden we onze fases niet precies genoeg uit: een center te laat gegeven, niet op de juiste positie staan. We moeten na deze verliesmatch énkel naar onszelf kijken: we waren niet goed genoeg om te winnen.” Of deze partij überhaupt een winnaar verdiende? “STVV had in de eerste helft meer balbezit, maar behalve dat doelpunt - een echte flater - wat is er nog gebeurd? Ik denk dat dit een saaie match was en wij hebben gewoonweg slecht gespeeld.”