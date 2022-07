Yves Vanderhaeghe (KV Oostende) na verlies op Anderlecht: “Eén van de twee penaltyfases ligt aan de overzijde wél op de stip”

Yves Vanderhaeghe stond met een dubbel gevoel de pers te woord na afloop van de eerste competitiematch. “We startten de eerste helft goed, maar legden een tekort aan techniciteit in de opbouw aan de dag. De spelers probeerden àlles wat we (de technische staf, red.) hebben gevraagd, maar de passing was niet goed genoeg. We kwamen ook tekort in de tweede bal, Anderlecht maakte het ons moeilijk met een vlotte balcirculatie. Toch maakten we het hen op bepaalde momenten moeilijk, maar we moeten dié momenten wel beter uitspelen. Op een bepaald moment hebben we zelfs de kans in een één-op-éénsituatie met de keeper... maar helaas.”

Er was ook veel te doen over twee penaltyfases. Albanese viel na contact met Debast op de grond, ook Ambrose claimde een strafschop na een duel met Hoedt. “Eén van die twee fases aan de overkant van het veld levert zeker een penalty op”, bemerkt Vanderhaeghe scherp. “We moeten daar niet te veel tatati of tatata van maken, maar gewoon aanvaarden. Onze verdediger (Katelaris, red.) maakt amper twee fouten en krijgt twee keer geel. Ik hoor dan in de catacomben zeggen dat de ref toegaf z’n tweede geel karton te snel te hebben getrokken. De kleine beslissingen vielen in ons nadeel.”

Toch is het niet allemaal kommer en kwel. Mits wat meer scherpte, focus, precisie en lef pakt Oostende in de komende weken punten. Ook positief: het debuut van Andy Musayev, het 19-jarige lokaal talent. Op een jeugdzonde na speelde hij best matuur. “Die jongen kan fantastisch voetballen, dat zien we elke week op training. Het ziet er veelbelovend uit en we zullen hem alle mogelijke steun geven. Maar er is nog een lange weg af te leggen en Andy moet nog veel bevestigen. Laten we dus niet meteen alles bewieroken”, besluit Vanderhaeghe met een knipoog.

Komende zaterdag om 18.15 uur neemt KVO het in eigen huis op tegen Mechelen.

