Yves Vanderhaeghe (KV Oostende) na nederlaag op Club Brugge: “We hebben mentale weerbaarheid getoond”

In een al bij al slome eerste helft leek de partij al gespeeld toen Vanaken en Jutglà Blauw-Zwart op 2-0 zetten na matig verdedigen bij KVO. “Eerst en vooral trachtten we een stevig blok neer te zetten. Daar zijn we goed in geslaagd. Alleen vergaten we de omschakeling goed uit te spelen. Aanvallend kregen we geen voet aan de grond, Club was verdedigend sterker. Het moet gezegd: Hans Vanaken gaat op wandel en maakt een prachtig doelpunt. Het is een spijtige deviatie via het hoofd van Brecht Capon dat de 2-0 voorafging.”

Gevochten

Weinigen hadden geld ingezet op een terugkeer van KVO. En toch. Hornby strafte eerst een foute pass van Boyata af. Daarna ging de bal op de stip na een foute tackle van diezelfde Club-verdediger: 2-2. “We zagen een ander KVO", gaat Vanderhaeghe door. “We zetten meer druk, al gaf Brugge ons ook wel de kans om terug te komen - iets dat we ook afdwingen, trouwens. Het is dan spijtig dat we die 2-2 niet langer konden vasthouden. Dat had voor meer geloof kunnen zorgen en we gingen gevochten hebben tot de laatste snik.” Een strafschop in twee tijden en owngoal velden het verdict.

Positief

“Toch ben ik positief over de manier waarop de groep heeft gestreden. Dat nemen we mee naar de volgende weken. Ondanks een achterstand bij de rust zag ik een drang bij de jongens om vooruit te spelen. Ik zag een groep die voor elkaar wou vechten. We hebben mentale weerbaarheid getoond. Of we nu vertrouwen hebben getankt voor de belangrijke thuismatch tegen Kortrijk? Als je in het klassement staat waar wij ons nu bevinden, dan weet je dat je van de rechtstreekse concurrenten moet winnen. Dat lukte ons eerder al tegen Zulte-Waregem (2-1, red.) en dat willen we tegen Kortrijk herhalen.” KVO staat nu vlak boven de degradatiestreep met twee punten meer dan Kortrijk.