Yves Vanderhaeghe (KV Oostende) na nederlaag op Antwerp: “We begonnen veel te braaf”

“We begonnen veel te braaf aan de wedstrijd. Op een inworp voor Antwerp stonden we in de juiste positie, krijgen we twee keer de kans om de bal te ontzetten, maar verliezen we de duels en kunnen ze de bal opzij leggen. Hoe ‘Mister Antwerp’ (Ritchie De Laet, red.) de bal in doel trapt: daar kan je enkel voor applaudisseren. Maar voor ons was het een serieus gewicht om dragen. We kwamen nooit in ons spel en speelden veel te veel de lange bal, terwijl we niet zoveel gestalte hebben.”

Tweede helft

“Ik zag wel een mooie reactie in de tweede helft: druk op de bal, hier en daar een mooie steal, wat meer dreiging en een aantal kansjes. Toch waren we niet scherp genoeg, was de kwaliteit net niet goed genoeg of was de snelheid van uitvoering net te traag. Daar waar Antwerp makkelijk scoort, doen wij het niet”, verwijst de coach ook naar een ultieme kans voor Nick Bätzner na een knappe aanval.

Sleutelmoment

“Het sleutelmoment was toch wel onze afgekeurde 1-1", zegt de trainer. Na een duel tussen Urhoghide en Janssen belandde de bal bij de volledig vrijstaande McGeehan. En terwijl iedereen stilstond en dacht aan buitenspel, legde de Engelsman droogjes binnen. Na tussenkomst van de VAR gaf de scheidsrechter opvallend genoeg een fout in het voordeel van Antwerp – Janssen zou geraakt zijn door de KVO-verdediger – en dus géén gelijkmaker. “We zijn één van de ‘kleintjes’, hé, tegen de ‘grote clubs’ kunnen wij niet zoveel doen. Het is geen clear error en toch moet de videoref tussenbeide komen.”

Kwaliteit

Vanderhaeghe roteerde stevig na de nederlaag tegen Union en de volgende thuismatch van zondag tegen Zulte aregem. Zo stond Dillon Phillips voor het eerst in doel, voorin kreeg Depo Mebude z'n kans. “De staff is bezig met de drie wedstrijden. Er waren enkele geblesseerden en we moeten opletten voor gele kaarten. We gaan niet onder stoelen of banken steken dat we in de volgende thuiswedstrijd tegen een rechtstreekse concurrent de drie punten moeten pakken. Mijn spelers krijgen hoe dan ook de kans om vrank en vrij te spelen en hun talent te etaleren, en te tonen wat ze waard zijn. Het is niet makkelijk, we moeten positief blijven. Toch zie ik in deze jonge groep dat het bij sommigen begint te wegen.”

