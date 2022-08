Yves Vanderhaeghe (KV Oostende): “Fier op onze eerste helft”

OostendeKV Oostende kon geen vervolg breien aan de twee zeges op rij tegen Mechelen en Charleroi. Tegen AA Gent kwamen de Kustboys nochtans op voorsprong, maar de derde goal vroeg in de tweede helft sneed de adem af. “We hebben de doelpunten knullig weggegeven”, dixit trainer Yves Vanderhaeghe. “Maar ik blijf we fier over onze eerste helft.”

Buffalo-coach Hein Vanhaezebrouck claimde dat zijn team de score nog had kunnen uitdiepen. “Als Hein zegt dat Gent vergat een vierde goal te scoren, kan ik gerust zeggen dat wij vergaten een tweede keer te scoren. Het had dan een heel andere wedstrijd kunnen zijn”, meent Vanderhaeghe. “We startten goed en fel, zetten veel druk op de bal en maakten het Gent moeilijk. Onze 1-0-voorsprong was verdiend. Maar dan weet ik niet wat ons tien tot vijftien minuten lang bezielt. We doen ze de bal cadeau, geven ruimte weg. Knulig balverlies leidde tot de eerste, tweede én derde tegengoal. En eens je twee doelpunten in het krijt staat, is Gent extra sterk in balbezit en in de combinatie.”

Optimisme

“Na de derde goal waren we niet in staat om het ze opnieuw moeilijk te maken. Onze ploeg was plat en we konden niet reageren. Kijk, ik ben en blijf fier over onze eerste helft. Ook al kwamen we 1-2 achter, toch gingen we vol aan de bak en kregen we kansen”, blijft de oefenmeester optimistisch.

“Of het fysieke aspect een rol speelde in de tweede helft? Wel, in de eerste 45 minuten gingen de jongens voluit. Tegen Gent kan het voorvallen dat je achter de bal aan holt. De invallers moesten dan wat nieuwe energie brengen, maar ze vonden precies hun adem niet meer. Was het de warmte? Feit is dat er te weinig druk was, onze organisatie viel weg en, ja, er is nog werk aan het fysieke aspect.”

Tandem Bätzner-Atanga

David Atanga lukte zijn derde competitiegoal, alle drie kwamen ze er op assist van Nick Bätzner. Omgekeerd scoorde de Duitser op aangeven van de Ghanees. Het klikt tussen die twee. “Ook naast het veld zitten die gasten steeds bij elkaar. Ze verstaan elkaar (Atanga speelde bijvoorbeeld in Oostenrijk en Duitsland, en spreekt Duits, red.) en in het voetbal vullen ze elkaar aan. De ene is goed aan de bal, de andere kan goed lopen. Met wat geluk scoorde Atanga een tweede keer vrijdagavond. Trouwens, die poging werd gekeerd door de keeper, maar we kregen geen corner.” Volgende week zaterdag wil KVO het goede doortrekken tegen Sint-Truiden. Maar zij spelen in een stevig blok met enkele gevaarlijke spelers. Dat wordt verre van een simpele wedstrijd."