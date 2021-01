Yves Vanderhaeghe (KV Kortrijk) kan tegen Racing Genk al meteen rekenen op Chevalier: “Ik ken Teddy door en door”

VOETBAL 1AMatthias Leterme zei het onlangs: “We moeten in januari uit de zes matchen, waarvan vier thuiswedstrijden, acht punten halen.” De algemeen manager van KV Kortrijk gaat ervan uit dat zijn club dan gered is en van dan af hoger kan kijken. “Ik zal het anders zeggen”, aldus trainger Yves Vanderhaeghe. “We moeten zo rap mogelijk 35 punten hebben.”

Dat is er eentje meer dan wat Leterme bedenkt en misschien zal het ook wel nodig zijn in een seizoen waarin de laatste tegen de eerste kan winnen. “Het zit veelal in de details. Het verschil in de uitslag is meestal maar één doelpunt. Voor dat kleine verschil moeten we week na week vechten,” meent Vanderhaeghe.

“Ja, we hebben vier thuismatchen in januari en een paar daarvan is tegen rechtstreekse concurrenten, zoals Cercle en STVV. Ploegen die we achter ons moeten houden. Maar niets belet ons om wat te halen op het veld van Genk en Charleroi”, gaat Vanderhaeghe voort. “Ik heb natuurlijk ook gezien dat Genk goed bezig is. Ze zijn over Eupen gerold vorige woensdag (4-1), maar we bewaren geen slechte herinnering aan onze wedstrijd op Genk enkele weken geleden. Ik ben toen zelfs te scherp geweest meteen na de match.”

Vier spelers niet inzetbaar

Vanderhaerghe verduidelijkt: “Het is waar dat het nooit mag dat je na 45 seconden op achterstand staat, zeker niet op die manier. Maar daarna hadden we in de eerste helft de beste kansen en had Selemani net voor de rust gelijk kunnen maken. Genk was toen zeker geen pletwals, dat is wat we moeten onthouden. Na onze thuisoverwinningen tegen Standard en Gent kunnen we de match met vertrouwen aanpakken.”

Intussen mist de trainer van Kortrijk nog altijd vier spelers, wat veel is binnen een kleine kern. “Badamosi doet al wat loopwerk. Hij zal je zeggen dat hij al klaar is, maar de medici weten beter: dit was een risicovolle spierscheur net bij een gewricht. We moeten er heel voorzichtig mee omgaan. Ik zie hem niet speelklaar zijn vóór begin februari,” verduidelijkt Vanderhaeghe. “Sainsbury doet al delen van de training mee, Rougeaux had een positieve scan. Zij zullen vroeger terug zijn. D’Haene is natuurlijk nog langer out.”

Quote Het is voor ons een competitie van vallen en opstaan, zonder veel regelmaat. We stonden nooit onderin, maar konden ons ook nooit bovenin vestigen Trainer Yves Vanderhaeghe

Vraag voor de trainer: is KVK na die straffe zes op negen net voor Nieuwjaar nu gered? “Ik blijf dit jaar heel bescheiden”, zegt Vanderhaeghe. “Het is voor ons een competitie van vallen en opstaan, zonder veel regelmaat. We stonden nooit onderaan, maar we konden ons ook nooit vestigen bovenaan. Ik ga ervan uit dat we zullen moeten knokken tot de laatste speeldag. Maar ik weet zeker dat er veel ploegen op onze achtste plaats zouden willen staan.”

Santini

KVK moet het nu wel doen zonder Mboyo. “Zijn cijfers spreken voor zich”, beseft de coach. “Pelé heeft zich altijd ingezet voor de groep, soms gespeeld als hij niet helemaal fit was om ons te helpen. Maar we gaan gewoon door, zo gaat dat altijd in januari.”

En hij krijgt er Teddy Chevalier bij. “Ik ken Teddy door en door natuurlijk. Hij was hier al toen ik nog hulptrainer was en hij speelde het seizoen 2014-2015 in mijn eerste seizoen als hoofdtrainer een belangrijke rol samen met Ivan Santini”, herinnert Vanderhaeghe zich. Twee seizoenen geleden was hij er weer. Hij heeft geen geheimen voor mij. Als hij in de Ligue 2 bijna alles heeft gespeeld, moet hij fysiek klaar zijn om KV Kortrijk nog wat bij te brengen.”

Chevalier is na een negatieve covid-test meteen geselecteerd bij de achttien voor het duel met Racing Genk.

