Yves Vanderhaeghe kijkt ex-club Cercle in de ogen: “Wie rancune koestert, hoort niet thuis in het voetbal”

“Na het verlies in de slotminuut op Leuven (2-1) zaten er toch een paar spelers met de krop in de keel. We

gingen met hen individueel in dialoog en lieten ze een video-analyse alle acties zien. Want 85 procent van die acties ware positief. Dat gaf een boost en tegen Standard - waar we hadden kunnen winnen - speelden

we qua balbezit onze beste wedstrijd. Tegen Eupen was het spel niet zo oogstrelend, maar de drie punten zijn het belangrijkste. Zo probeerde we het positieve van de afgelopen weken te benadrukken, ondanks de nederlagen. Ja, de ontlading was groot, maar we mogen niet denken dat we plots ons doel hebben bereikt. Ik ga niet zeggen dat we in de top acht van het klassement thuishoren. Maar als je in de buurt van Leuven en Standard gepositioneerd staat, en je verliest die matchen, dan moét je wel winnen tegen de teams onder je. En dat hebben we

gedaan en zullen we tegen Cercle opnieuw moeten doen.”