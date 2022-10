Yves Van Heurck volgt Filip Goossens op als coach van Antonia: "Ik stoorde me aan mentaliteit en werkethiek van sommige spelers"

Goossens was bezig aan zijn tweede seizoen bij Antonia. “Ik had het vooral moeilijk met de mentaliteit van sommige spelers”, vertelt hij. “Ik ben zelf bijvoorbeeld iemand die er altijd vol voor gaat. Dat was ook als speler al het geval, maar bepaalde gasten hebben duidelijk niet dezelfde werkethiek en daar kon ik me niet langer mee vereenzelvigen.”

25 jaar onafgebroken in het voetbal

Qua resultaten was er nochtans geen vuiltje aan de lucht. “Dat is ook de reden waarom ik de eer aan mezelf gehouden heb. Ik had even goed nog een paar weken kunnen aanmodderen zoals een aantal spelers de afgelopen weken, maar daar had ik geen zin meer in. Daarom heb ik in één keer de knoop doorgehakt. En wat nu? Dat zien we wel. Ik ben ondertussen 25 jaar onafgebroken bezig met voetbal, waardoor het misschien geen kwaad kan om even wat afstand te nemen van het spelletje. Er is tenslotte meer in het leven dan voetbal alleen. Ik ben in elk geval niet van plan om me overal te gaan aanbieden, maar als er een leuk project op mijn pad komt en het plaatje klopt volledig, ben ik uiteraard wel geïnteresseerd.”