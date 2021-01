Yves Van Heurck ruilt Antonia voor Cappellen: “Enorm gecharmeerd dat zo’n traditieclub mij wil als trainer”

Voor zijn komst naar Antonia was Van Heurck 2,5 jaar aan de slag bij City Pirates. “Het feit dat een club als Cappellen komt aankloppen, wil toch zeggen dat ik in het verleden al iets heb neergezet”, vertelt een gelukkige Van Heurck, die zowel met City Pirates als Brasschaat promoveerde. “Bovendien is de passage bij de Piraten me zo goed bevallen dat ik stiekem altijd gehoopt heb om terug trainer te worden op dit niveau.”

UEFA A-diploma

De keuze voor Cappellen was dan ook snel gemaakt. “Het eerste contact dateert pas van vorige week. Ik was niet alleen enorm gecharmeerd door de interesse van een traditieclub als Cappellen. Ik word op het einde van de maand ook 55, waardoor ik geen jaren meer moeten wachten als ik nog weer aan de slag wil in het nationale voetbal. Bovendien hoop ik dit jaar mijn UEFA A-diploma te behalen en dan is al die moeite toch niet voor niks geweest, want ik kan je verzekeren dat je daar enorm veel tijd insteekt. Anderzijds heb ik er ook al heel veel van opgestoken en ben ik dankzij die cursus ongetwijfeld een betere trainer geworden.”

Van Heurck hoopt dat bij Cappellen te kunnen bewijzen. “Ik heb er het volste vertrouwen in dat er komend seizoen opnieuw een meer dan degelijke ploeg zal staan. De club mikt in elk geval op een zorgeloze campagne en liefst met attractief voetbal om weer wat meer volk naar het stadion te lokken. Cappellen beschikt tenslotte niet over de grootste achterban, maar alle beetjes helpen.”

Goede vrienden

Het afscheid van Antonia valt Van Heurck wel bijzonder zwaar. “Het is veruit de tofste club waar ik ooit gewerkt heb. Het wederzijds respect is niet alleen bijzonder groot. Ik heb er ook een aantal goede vrienden gemaakt, wat vrij uitzonderlijk is in het voetbal. Daarom zie ik me er ooit nog wel terug trainer worden. Al wil ik eerst slagen bij Cappellen. Het is per slot van rekening een unieke kans die ik onmogelijk kon laten liggen.”

Lees ook