Yves Van Borm krijgt geen contractverlenging bij FC Knokke: “We zijn dankbaar voor acht fantastische seizoenen, maar vrezen het jaar te veel”

Van Borm kwam midden januari 2015 bij Knokke terecht, dat toen in vierde klasse uitkwam. Onder zijn leiding speelde Knokke liefst drie keer op rij kampioen en stuntte de ploeg in de Croky Cup door Standard op eigen veld uit te schakelen. Tussen november 2018 en april 2019 volgde een korte passage bij Eendracht Aalst. Van Borm keerde snel terug naar de kust, maar een degradatie was onafwendbaar.

In het daaropvolgende seizoen speelde de kustploeg, gestuwd door onder meer vedetten als Tom De Sutter en Koen Persoons, echter wel met de vingers in de neus opnieuw kampioen. Knokke miste vorig seizoen zijn start, maar haalde alsnog de eindronde na een ijzersterke terugronde.

Ook in deze jaargang kwam de motor maar traag op gang, maar na een knappe eindspurt vlak voor Kerstmis, staat de blauw-witte formatie ondertussen op een negende plaats in eerste nationale, op zes punten van de top vijf.

Ondanks de meer dan behoorlijke resultaten, kwamen er de voorbije weken steeds meer spanningen bovendrijven tussen de coach en de spelersgroep, die hij onder meer een gebrek aan inzet en mentaliteit verweet. Voorts hoorde je steeds meer stemmen binnen de entourage van FC Knokke dat de houdbaarheidsdatum van de inmiddels 55-jarige Schellenaar stilaan naderde. Zo kwam voorzitter Vincent Van Honsebrouck, in samenspraak met Van Borm, recent tot het besluit om de succesvolle samenwerking na dit seizoen in schoonheid af te sluiten.

Mooi afscheid

Kristof Arys geeft tekst en uitleg bij de huidige situatie. “Eerst en vooral zijn we Van Borm schatplichtig voor de manier waarop hij Knokke de voorbije jaren op de kaart zette”, aldus de sportief directeur. “Hij betekent veel voor deze vereniging. Trainers die het bijna negen jaar volhouden bij dezelfde club, zijn dun bezaaid. Dat is volledig zijn verdienste. Anderzijds wilden we het risico niet nemen om het jaar te veel erbij te nemen. Yves is en mag teleurgesteld zijn door deze ontwikkeling, maar uiteindelijk is een trainer altijd een passant. Al wil ik nog eens onderstrepen dat Yves zeker niet ontslagen is, allerminst zelfs. We gunnen elkaar op deze manier een mooi afscheid.”

De voorbije weken uitte Van Borm verschillende keren openlijk kritiek op de gang van zaken binnen Knokke en vertelde hij meermaals teleurgesteld te zijn in zijn spelersgroep. “Wij hebben liever dat hij zoiets intern houdt, maar ik kan zijn besognes ergens wel begrijpen”, vervolgt Arys. “Er is in korte tijd veel veranderd in eerste nationale. Toen Knokke enkele jaren geleden voor het eerst in deze reeks uitkwam, was er met Lommel slechts één profvereniging. Tegenwoordig bestaat de reeks uit liefst elf profclubs. Dat is meer dan de helft. Het is niet simpel om als amateurclub tegen zo’n organisaties op te boksen. Zij beschikken over financiële middelen die wij niet hebben en trainen wekelijks dubbel zoveel. Ik kan me voorstellen dat het als coach frustrerend kan zijn om plots op deze limieten te botsen, maar dat is de realiteit die wij helaas onder ogen zien en moeten aanvaarden.”

Opvolger

De zoektocht naar een opvolger is ingezet. “Knokke zoekt een coach die net als Van Borm tactisch onderlegd is en in verschillende wedstrijdsituaties een strijdvaardig plan kan uitwerken. Voorts is de nieuwe trainer bij voorkeur een sociale people manager, die alle spelers tevreden kan houden. En voldoende rekening houdt dat hij vooral met gasten moet werken die nog een job naast het voetbal hebben, terwijl heel wat tegenstanders op profspelers kunnen teren. In dat opzicht moet hij ook goed met jongeren kunnen werken, want als amateurclub zullen wij steeds meer op jong talent moeten teren om in deze reeks het verschil te maken”, besluit de sportief directeur.

Lees ook: meer voetbal in 1N