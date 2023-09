Yves Van Borm is nieuwe coach van Cappellen: “Ik ga er alles aan doen om de club naar het behoud te loodsen”

Voetbal derde nationale A Maarten Matthijs voetbalt weer bij Erpe-Mere United na wereldreis: “Ondanks fenomenale momenten heb ik het belang van familie ervaren”

Vorig jaar vertrok Maarten Matthijs op wereldreis, waardoor hij amper drie matchen voor Erpe-Mere United kon afwerken. Een klein jaar later is de middenvelder terug in het land met een pak topervaringen en lessen in zijn rugzak. Een blessure houdt hem nog even aan de kant, maar Matthijs is klaar om weer het spel te verdelen.