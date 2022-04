Yves Van Borm hijst Knokke naar de derde stek: “We genieten met volle teugen”

Woensdagavond had Knokke het knap lastig met de bezoekers uit Denderleeuw. De sterk ingevallen Junior Lambo besliste de partij tien minuten voor affluiten met een knap doelpunt.

“We waren inderdaad de mindere ploeg in de eerste helft”, vertelt Van Borm. “We lieten het afweten in balbezit en liepen eigenlijk voortdurend achter de feiten aan. Dender speelde het goed uit en heeft daartoe ook voldoende kwaliteit in huis. Toch bleef het 0-0 tot aan de rust, waar we heel tevreden mochten zijn. De kentering kwam er na de invalbeurt van Atteri en Lambo. We namen het heft in handen en gingen zelf op zoek naar een doelpunt. Kort voor het einde scoorden we een schitterend doelpunt na een mooie combinatie. Daarna was het nog tien minuten alle hens aan dek, maar de verwachte druk van Dender bleef uit. Op zo’n moment moeten we het zelf nog beter uitspelen door de bal in eigen rangen te houden. We hielden de bonus vast en boekten een fantastisch resultaat. Drie duels voor het einde staan we derde. Dat is ongelooflijk en we genieten ervan met volle teugen. Ik blijf er echter bij dat we nog een negen op negen zullen moeten boeken om straks effectief het eindrondeticket te pakken”, aldus Van Borm.