Yves Van Borm en FC Knokke vanuit de middenmoot de winterstop in: “Heb het maximum uit de heenronde gehaald”

FC Knokke trekt in eerste nationale vanop een negende plaats de winterstop in, met 26 punten uit zeventien matchen. Het kan nog alle kanten uit bij de blauw-witte formatie, die op zes punten van de top vijf staat, maar ook op zes punten van de veertiende plaats. Coach Yves Van Borm analyseert de voorbije maanden van de kustploeg.

“Ik hink op twee gevoelens na deze heenronde”, steekt de T1 van wal. “Enerzijds vind ik dat ik het maximum uit onze situatie haalde en we met de huidige negende plaats op een mooie positie in het klassement staan. Anderzijds ben ik niet tevreden met verschillende factoren. De mentaliteit van mijn spelers moet beter. Verder spelen we niet op het niveau en op de manier die ik voor ogen heb. Hoe ik dat wil oplossen? Dat houd ik binnenkamers en ga ik hier niet zomaar op straat gooien. We zijn er wel mee bezig.”

Knokke speelde zeventien competitiewedstrijden, waarin het acht keer won, zeven keer verloor en twee keer gelijk wist te spelen. “We hebben geen enkel punt laten liggen”, vervolgt Van Borm. “In drie tot vier wedstrijden hebben we misschien zelfs iets meer gepakt, dan we verdienden. Op basis van onze fysieke capaciteiten en duelkracht dan, want in balbezit slagen we er voorlopig maar moeilijk in om een wedstrijd te controleren en dood te maken bij een voorsprong.”

Zeven op tien

Hoeveel punten op tien geeft Van Borm zichzelf en Knokke voor de heenronde? “Ik durf onze technische staf met een acht op tien te belonen, want ik vind dat we het hoogste haalbare uit deze spelersgroep haalden. In vergelijking met de profploegen uit eerste nationale hebben wij minder kwaliteiten, maar staan wij toch opnieuw netjes in de linkerkolom gerangschikt. Natuurlijk kunnen wij nog progressie maken, want op vlak van voetballend vermogen, balbezit en vooral op gebied van focus, geef ik mijn ploeg maar een zes op tien. Als je die twee combineert, kom je bij een zeven op tien uit.”

Het is een korte winterstop in eerste nationale, want op acht januari speelt Knokke alweer op het veld van OH Leuven B. “Ik ben geen fan van zo’n korte pauzes”, aldus nog de oefenmeester. “Naar mijn mening lig je beter ofwel niet stil, ofwel voor minstens een maand. Met twee weken rust is bijna niemand gebaat. Mijn kerstwens voor iedereen die Knokke een warm hart toedraagt? Dat al onze sympathisanten 2023 in een fantastische gezondheid mogen beleven en dat ze nog veel plezier beleven aan onze komende matchen”, besluit de T1.