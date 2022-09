Yves Van Borm en FC Knokke met gedecimeerde ploeg naar Patro Eisden: “Hele opdracht om nog elf namen op het blad te krijgen”

voetbal eerste nationaleHet lijstje met afwezigen was al groot bij Knokke en de kopzorgen voor Yves Van Borm zijn na het 0-3-verlies tegen Club Luik enkel maar groter geworden. De coach miste onder meer al zijn gehele voorlinie en zag in de match tegen Luik ook nog twee sterkhouders uitvallen: Nils Pierre ging al na tien minuten naar de kant en aanvoerder Ruben Vanraefelghem viel in de tweede helft uit met een mogelijk ernstige blessure.

In de match tegen Luik had Knokke bovendien weinig in de pap te brokken. De Waalse bezoekers kwamen al snel op het scorebord via Jesse Mputu en de Brusselse Congolees verdubbelde nog voor rust die voorsprong. In een kansarme tweede helft scoorde een efficiënt Luik vlak voor de blessuretijd een derde keer via invaller Loemba.

“Ik vond ons nochtans weinig onderdoen voor Luik, maar het klopt dat ze een pak efficiënter waren dan wij”, laat coach Van Borm weten. “Geen verrassing als je weet dat we met Ruben Geeraerts, Din Sula en Jonathan Mfumu onze drie aanvalsleiders met een blessure moeten missen. De 21-jarige Amadu Jalloh depanneert nu voorin en die jongen doet dat op zijn manier erg goed, maar tegen profclubs als La Louvière en Luik heb je een zekere métier nodig in de spits en dat is iets wat we in dat tweeluik ontbrak. Het is bovendien nog steeds onduidelijk hoe lang onze spitsen nog buiten strijd zijn.”

Lange revalidatie

Tot overmaat van ramp moest Van Borm ook noodgedwongen Nils Pierre al na tien minuten naar de kant halen. Hij liep een hoofdwonde op en werd zelfs even naar het ziekenhuis gestuurd ter controle. De grootste klap was echter toen Ruben Vanraefelghem na 55 minuten plots neerging en naar zijn knie greep. De aanvoerder kon duidelijk niet meer verder en werd eveneens naar het ziekenhuis gebracht, waar even gevreesd werd voor gescheurde kruisbanden en een lange revalidatie. “Een grote aderlating”, zucht de coach verder. “Al viel de diagnose uiteindelijk beter mee dan verwacht: een MRI bracht een gescheurde meniscus aan het licht, geen gescheurde kruisbanden. Hij blijft wel minstens zes weken buiten strijd. Het wordt een hele opdracht om dit weekend tegen Eisden elf namen en een competitieve ploeg op het blad te krijgen”, besluit Van Borm.

Extra transfer

Update: Knokke zat de voorbije dagen niet stil en wist nog een extra transfer te realiseren. Verdediger Jamal Aabbou wordt voor één seizoen geleend van 1B-club Virton en moet het uitvallen van Ruben Vanraefelghem helpen opvangen.



Eerste nationale: Patro Eisden - Royal Knokke FC: zaterdag 10 september om 20 uur.

