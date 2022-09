Yves Lampaert legt in Izegem Koers de duimen voor Mathieu van der Poel, maar is West-Vlaams kampioen

Al in de eerste van achttien ronden bundelden zeven renners de krachten. “In een kermiskoers moet je van bij de start bij de pinken zijn, dat was ook nodig”, benadrukte Yves Lampaert. Hij ging op pad met Mathieu van der Poel, Guillaume Van Keirsbulck, Robbe Ghys, thuisrijder Louis Blouwe, de Nederlander Bart Lemmen en de Zwitser Tom Bohli. Nog voor halfkoers sloten acht achtervolgers bij de zeven vroege vluchters aan. Tim Declercq, Bert Van Lerberghe, Dries De Bondt, Julien Vermote, Aaron Verwilst, Sasha Weemaes, Abram Stockman, de Brit Joseph Sutton en de Litouwer Aivaras Mikutis verschenen mee voorin. Declercq haakte snel af.

In de Alpecin-tang

Intussen werden renners en toeschouwers op een striemende plensbui van bijna een uur getrakteerd. De ruime kopgroep van veertien viel snel uit elkaar. Acht renners begonnen samen aan de finale. Onder hen vier pionnen van Alpecin-Deceuninck (van der Poel, Van Keirsbulck, De Bondt, Vermote), twee van Quick.Step-Alpha Vinyl (Lampaert en Van Lerberghe), Lemmen (Volkerwessels) en Abram Stockman (Sauerland). In de op twee na laatste ronde viel deze leidersgroep uit elkaar. Lampaert ging op pad met De Bondt en van der Poel, twee pionnen van de ploeg van sportdirecteur Gianni Meersman. Intussen kwam er in het peloton – de groep zat op een bepaald moment op dik twee minuten – organisatie. Eerst Sport Vlaanderen-Baloise, daarna Cofidis en Bingoal-Pauwels Sauces WB dreven het tempo op. Zij raapten de gelosten uit de kopgroep op en kwamen een handvol seconden te laat om mee te spelen voor de overwinning. Die ging in de spurt naar Mathieu van der Poel.

“In de laatste ronde heb ik de uitvallen van zowel Mathieu als Dries kunnen counteren, maar in de sprint moest ik de duimen leggen”, zuchtte Lampaert. “Toch ben ik content. Denk dat we er een schone koers van maakten, heel aanvallend vooral. Voor de tweede keer ben ik West-Vlaams kampioen. Al was dat de vorige keer (in 2019, red.) wel met winst.”