Yves Heremans ziet Herentals derby tegen Malle winnen: “Geen schoonheidsprijs, maar wel drie punten”

Coach Yves Heremans geeft een nuchtere analyse. “Bij momenten was het niet om aan te zien. Het leek wel een eindeseizoensmatch. Naar mijn aanvoelen was het derbygevoel veel minder aanwezig dan anders. We begonnen goed aan de match en kwamen terecht 1-0 voor. Nadien namen we het te gemakkelijk op. Het tempo zakte zienderogen. Ik moet eerlijk toegeven dat Malle na de rust echt wel kansen kreeg. Zij kwamen echter niet tot scoren. Toen het 2-0 werd, was het einde verhaal voor de tegenstander. Op het einde konden we het rustig uitspelen. De match verdiende geen schoonheidsprijs, maar we hebben wel de drie punten.”

Uitgedunde kern

In Herentals nam men de voorbije dagen afscheid van Bruno Barboza en Chrissy Mayulu. Yves Heremans geeft meer duiding. “Mayulu was vaak geblesseerd. Die jongen had wel potentieel, maar sportief hadden we er weinig aan. Hij had ook last van heimwee. Barboza had te weinig speelminuten. Voor zijn positie kwamen te veel spelers in aanmerking. Ik moest keuzes maken. We hebben minder roatiemogelijkheden voor de terugronde, maar er is genoeg kwaliteit in de groep om dat op te vangen. De broers Bouri spelen bijvoorbeeld al weken op hoog niveau. Ik zie niet in waarom zij geen kans zouden krijgen in de nationale ploeg.”

Geslaagde heenronde

Hoe blikt Yves Heremans terug op de heenronde? “We mogen globaal bekeken tevreden zijn. Er was al eens een mindere match. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het duel tegen Châtelet. Uiteindelijk staan we wel op de vierde plaats, al mik nog een plaats hoger. We plaatsten ons voor de kwartfinale van de beker van België. Vrijdag ontvangen we Pibo Bilzen. Ik respecteer elke tegenstander, maar ga er wel van uit dat we ons thuis kwalificeren tegen de rode lantaarn. In dat geval nemen we het in de halve finale op tegen een tweedeklasser, vermits Standard tegen Morlanwelz aantreedt. Het kan een interessant parcours worden.”