Yves Defraigne ziet sterk collectief Okapi Aalst: “We kunnen nog beter”

BASKETBALEen collectief sterk Okapi Aalst heeft nu ook Leuven over de knie gelegd (59-81). Leuven hing halfweg al in de touwen. Aalst verloor nog niet in 2021. “En die lijn gaan we zo lang mogelijk proberen doortrekken”, lacht een tevreden coach Yves Defraigne. “Maar het is te vroeg om ons als topploeg te outen.”

Okapi Aalst moest in Leuven aan de bak zonder sterke man Ivan Maras, die ook voor het bekertreffen met Oostende nog zeer twijfelachtig is. “Zijn afwezigheid hielp ons als ploeg op scherp zetten”, zegt Yves Defraigne. “Maras is altijd goed voor dubbele cijfers. Het team heeft zijn afwezigheid in defense collectief goed opgevangen. Van daaruit hebben we het wedstrijdbeeld gedomineerd.”

Quote Ik zie bij momenten fantas­tisch basketbal. Als we daarin een constante lijn kunnen krijgen, worden we nog twintig procent beter Yves Defraigne, Okapi Aalst

Aalst speelde zich vlot naar de zege. Halfweg had het al ruim tien punten voorsprong en die zou het nooit meer afgeven. Eigenlijk kwam Aalst nooit in de problemen en profileert het zich als topteam.

“Het is te vroeg om een statement te maken”, blijft Defraigne voorzichtig. “Tegen Oostende kan het al helemaal anders zijn. We beginnen helemaal niet als topfavoriet. Oostende teert op een continuïteit van jaren werk. Het team is op alle posities dubbel ingevuld met spelers die in elke andere ploeg een basisstek kunnen opeisen. Bovendien hebben ze meer ervaring én hebben ze dit seizoen al meer van dit type wedstrijden gespeeld. Wij werden enkel in de drie wedstrijden tegen Bergen tot het uiterste gepusht. Daar moeten we op een correcte manier mee omgaan.”

Werkpunt

“De ploeg zit nu aan zestig procent van zijn mogelijkheden”, stelt Defraigne. “Zodra Leuven compact ging spelen, kregen we het moeilijk om de bal van hand tot hand rond te laten gaan. Ons offensief spel is soms te weinig vloeiend. Ik zie bij momenten fantastisch basketbal. Dan weer twee tot drie balverliezen na elkaar. Door een ploeg als Oostende wordt dat ongenadig afgestraft. Defensief staan we heel goed gepositioneerd. Aanvallend mag het wat vloeiender, wat meer penetreren. Het is een werkpunt om onze hoogtes in een constante lijn te kunnen aanhouden. Dan kan Aalst naar tachtig procent groeien.”

Ivan Maras wordt deze week verder klaargestoomd voor het treffen met Oostende. “Maar we nemen geen risico’s”, oppert Defraigne. “Een echografie bracht een scheurtje in de ligamenten aan het licht. We gaan Ivan niet nodeloos inzetten om hem daarna twee maanden te moeten missen.”

Quarters: 17-22, 28-40, 50-67, 59-81.

Lees ook: meer basketbal in de EuroMillions League