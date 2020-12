Yves Defraigne verliest met Okapi Aalst bij Bergen: “Een kans laten schieten”

Basketbalclub Okapi Aalst heeft zijn eerste competitiewedstrijd in de Euromillionsleague niet kunnen winnen. Aalst liep van in het begin van de partij achter de feiten aan en kon op geen enkel moment aanspraak maken op de zege. Bergen won met 79-70.

De goesting spatte ervan af. Content dat ze zich eindelijk eens konden tonen, vloog Okapi Aalst in de wedstrijd. Maar de blauwbloezen vlogen alles en iedereen voorbij. De eerste kansen werden gemist en aan de overzijde bracht Penava Bergen haast met de vingers in de neus 6-0 voor.

“We wilden zodanig veel goed doen dat het bijna individueel werd”, legt Aalst-coach Yves Defraigne de vinger op de wonde. “We hebben niet scherp genoeg en in team gespeeld. Bergen heeft veel meer matchritme. Ik wil het niet aanhalen als excuus voor het verlies, maar ik had wel gehoopt dat we hun ritme van in het begin met easy baskets zouden kunnen volgen. In het begin misten we een drietal easy baskets, daaruit scoorde Bergen uit transitie.”

De thuisploeg pakte uit met een strakke defense. Op Badji en Maras na worstelde zowat heel Aalst met die harde aanpak. “Badji is inside aanwezig en Maras is één op één dominant”, weet Defraigne. “We hadden meer kunnen creëren uit de ball screen defense. Op de perimeter waren we te afwachtend en als de bal naar buiten ging, te traag. Bergen is een sterk team. Die spelers weten al wat hen te doen staat in functie van het resultaat. Dit verlies was te verwachten, maar toch heb ik het gevoel dat wij een kans hebben laten schieten.”

Gemiste kans

“Het was heel anders dan de oefenwedstrijden”, zegt Dorian Marchant. “We kregen de ballen er op cruciale momenten niet in. Bij Bergen lukte dat wel. Als we 5% beter spelen, winnen we deze wedstrijd misschien wel. Een gemiste kans, al heeft Bergen het zeker niet slecht gedaan. De kloof van 7 punten was niet onoverbrugbaar.”

Bergen beslechtte het pleit dankzij goed ploegspel. Toch wordt dit duel niet als vingerwijzing gebruikt. “Wij speelden te statisch”, beaamt Defraigne.

“Het gaat om meer dan scoren. De bal moet veel meer in beweging zijn. De spelers weten wat verkeerd gelopen is en welke foute opties genomen werden. Natuurlijk volgt een analyse. We gaan hier veel uit leren, maar niet in negatieve zin. Op naar een veel beter 2021. In de breedste zin van het woord”, besluit Defraigne.

Quarters: 17-16; 43-36; 57-49; 79-70