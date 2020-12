Yves Defraigne (Okapi Aalst) voorzichtig positief over BeNeleague: “Structuur moet goed uitgewerkt worden”

Peter Venneman is sinds jaar en dag voorstander van een BeNe-league en ziet de vele voordelen ervan in. “Zes keer tegen Luik spelen, charmeert niemand nog”, zegt de zakenman. “Het is al langer een noodzaak om de competitie nieuw leven in te blazen. Ik ben absoluut voorstander van een nieuw format. Spelen tegen Den Bosch of Groningen kon vroeger enkel als je de Europese toer opging. Dat zal voortaan veranderen.”

“De voorwaarde is wel dat de BeNe-league goed wordt georganiseerd”, vult coach Yves Defraigne aan. “Zoals het voorstel nu op tafel ligt, dreigt een minder interessante play-off 2 te moeten worden gespeeld. Een verplaatsing van 300 kilometer waar niemand interesse voor toont, impliceert nivellering naar beneden. Je moet dus al van in het begin bij de beste vijf in eigen land zijn.”

“Attractievere wedstrijden en sponsors die in beide landen actief zijn, vergroten de afzetmarkt”, ziet CEO Venneman de mogelijkheden. “Leuke wedstrijden trekken de aandacht van de media. Hopelijk geeft dat een nieuwe dynamiek aan het basketbal.”

Druk simuleren

Okapi Aalst oefent zaterdagnamiddag bij Charleroi. “Niet leuk, wel noodzakelijk”, zegt Defraigne. “Veertien weken iets opbouwen zonder dat je in de competitie kan tonen hoe goed je bezig bent, is niet evident. Het is moeilijk om de spelers scherp en alert te houden. Elke week opnieuw moet je veel eisen, maar ze kunnen zichzelf niet in de kijker spelen.”

“De ploeg is helemaal klaar, maar heeft geen wedstrijdritme. De intrinsieke motivatie van een competitiewedstrijd is helemaal anders. We kunnen dat benaderen, maar de echte druk is niet te simuleren. Het is hoog tijd voor competitie. Het moet eindelijk eens gaan beginnen met ritme te creëren en te behouden.”

Okapi Aalst maakte een nieuwe kalender op. Vanaf 5 januari volgen de wedstrijden elkaar in hoog tempo op. “Bergen wordt de maatstaf om te weten waar we staan”, besluit Venneman. “Ik verwacht van de coach dat hij tegen zijn ex-team aardig uit de hoek komt. Ik ben tevreden dat er opnieuw competitie kan worden gespeeld, niet dat het met gesloten deuren is. Maar we konden niet blijven wachten.”