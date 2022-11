Yves De Corte ziet Wambeek-Ternat triomferen in derby tegen Liedekerke: “Blessures hebben punten gekost, maar nu zag ik fantastisch voetbal”

Trainer Yves De Corte laat er geen twijfel over bestaan dat de winst van Wambeek-Ternat meer dan terecht was. “We kwamen snel op voorsprong en dat was uiteraard een perfect scenario. Onze eerste helft was ronduit schitterend. Blessures hebben ons punten gekost, maar nu zag ik fantastisch voetbal. In de eerste helft moest doelman Laborne onze spitsen tot vier, vijf keer toe van een doelpunt houden. Mijn spelers voetbalden gezond agressief en voerden een hoge pressing uit. Liedekerke kon nauwelijks uitvoetballen. Ik ben dan ook trots op de groep. Ook na de rust kwamen we nauwelijks onder druk te staan. Enkel in de laatste tien minuten moesten we terugplooien. Gezien de 1-2-tussenstand was dat niet abnormaal. Eén minpuntje: we kregen een doelpunt tegen op een corner. Vorig seizoen incasseerden we geen enkel tegendoelpunt op een stilstaande fase. In dit kampioenschap kregen we in zo een situaties al vier doelpunten binnen. Het is een werkpunt voor de komende dagen.”